《神州經脈》內地５月以美元計價出口及進口表現均優於預期。不過午後傳出京滬疫情再度

升溫，Ａ股三大指數全走低，滬指最多倒跌逾１％，收跌０﹒７６％，報３２３８﹒９５點，深

成指則跌１﹒８５％，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）否認首季十餘億期貨投資損失

傳聞，但仍暴跌逾６％，拖累創業板指收挫近３％。

兩市約４０００股飄綠，油氣開採、券商股、轉基因股走強；汽車整車、汽車芯片、無人駕

駛等板塊表現低迷。兩市全日成交９７７０億元（人民幣．下同），連續三日萬億成交中斷，按

日少１１﹒３％。外資金通過滬股通、深股通流入３５﹒７９億，為連續九日淨流入。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家海關總署公布，以美元計，中國５月出口同比增１６﹒９％，增速創四個月高位，較

４月擴大１３個百分點，亦顯著高於市場預期的增８％；當月進口同比增４﹒１％，增速為三個

月最高，較４月加快４﹒１個百分點，且高於市場預期的增２％。５月貿易順差７８７﹒６億美

元，多於市場預期的５８０億美元。今年１－５月，以美元計，中國出口同比增長１３﹒５％，

進口增６﹒６％；期內，貿易順差累計錄２９０４﹒６億美元。前５個月，美國仍然為中國第三

大貿易夥伴，中美貿易總值為２萬億元，增長１０﹒１％，佔１２﹒５％。其中，對美國出口

１﹒５１萬億元，增長１２﹒９％；自美國進口４８９２﹒７億元，增長２﹒１％；對美貿易順

差１﹒０２萬億元，擴大１９％。前５個月，中國外貿結構持續優化，一般貿易進出口

１０﹒２７萬億元，同比增長１２％。中海晟融首席經濟學家張一認為，５月出口超預期，一定

程度上是４月出口訂單的回補，並不代表外需出現好轉。對於全年外貿，維持相對謹慎樂觀的態

度；尤其是需要關注外需結構變化可能對一些產業的影響。該機構並不認為５月份相對超預期的

出口會影響國內相關經濟刺激政策的實施力度。



２﹒ 美國財長耶倫（Ｊａｎｅｔ Ｙｅｌｌｅｎ）表示，美國政府正積極考慮取消針對中國貨

加徵的部分關稅，但這樣做並不一定有助降低美國通脹，而她並無給出潛在關稅調整時間表，只

是表示可能在「未來幾周」有消息公布。耶倫對國會議員表示，本屆政府繼承了特朗普政府開徵

的３０１關稅，對總值逾３０００億美元中國貨加徵２５％關稅，而她認為這些關稅並非旨在為

美國的戰略利益服務。耶倫亦強調，即使削減關稅可能有助於降低物價、減輕人們的負擔，但不

認為降關稅是治療通脹的靈丹妙藥。此外，聯合國大會周三開會討論北韓問題，中國及俄羅斯代

表發言，為上月底在安理會否決獲美國支持，要求加強制裁北韓的決議案辯護。中國常駐聯合國

代表張軍在會上發言，批評美國對北韓的政策反覆，未能堅持以往對話成果，無視朝方合理關切

，造成朝鮮半島當前局勢，重申中方認為加強制裁無助解決問題。此外，拜登政府批准第四批對

台軍售，在北京，外交部發言人趙立堅稱，美對台出售武器嚴重違反一個中國原則和三個聯合公

報規定，特別是《八一七公報》規定，嚴重損害中國安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩

定，中方對此堅決反對、強烈譴責。



３﹒ 國務院總理李克強昨日（８日）主持召開國務院常務會議，要求以時不我待的緊迫感推動

穩經濟政策再細化再落實，確保第二季度經濟合理增長，穩住經濟大盤。會議部署進一步穩外貿

穩外資舉措，提升對外開放水平。會議又強調，經濟下行壓力依然突出，要高效統籌疫情防控和

經濟社會發展，各地要切實負起保一方民生福祉的責任。近期國務院派出督查組，對１２個省穩

增長穩市場主體保就業開展專項督查，會議指督查組發現有地方存在政策落實不到位不精準、工

作簡單化「一刀切」、亂收費亂罰款等問題。此外，國家主席習近平８日在四川省眉山市考察調

研。據《央視》報道，習近平先後考察東坡區太和鎮永豐村，以及三蘇祠，了解當地推進高標準

農田建設、加強糧食生產、推動鄉村振興、做好疫情防控、保護歷史文化遺產等情況。陪同習近

平考察的包括中共政治局委員丁薛祥、劉鶴、國家發改委主任何立峰、四川省委書記王曉暉、省

長黃強等。官方發布的片段所見，大部分在場人士沒有戴口罩。



４﹒ 商務部發言人束珏婷在例行發布會表示，６月９日晚，中方將在北京以視頻形式主辦金磚

國家第十二次經貿部長會議。金磚國家成員、相關國際組織代表將出席會議。此次金磚國家經貿

部長會議將就數字經濟、貿易投資與可持續發展、供應鏈合作、支持多邊貿易體制等議題交換意

見，為金磚國家領導人第十四次會晤做經貿方面的準備。此外，世貿組織第１２屆部長級會議（

以下稱ＭＣ１２）將於６月１２日－１５日在瑞士日內瓦舉行。屆時，中國商務部部長王文濤將

出席會議。束珏婷表示，近年來，經濟全球化遭遇逆流，單邊主義和保護主義抬頭，爭端解決機

制上訴機構停擺，世貿組織的權威性和有效性面臨嚴重威脅。同時，全球疫情嚴峻形勢給世貿組

織工作帶來挑戰，各方逼切希望世貿組織盡早恢復正常運行，並推動規則與時俱進。目前，各成

員正就新冠疫苗知識產權豁免、疫情應對、漁業補貼、農業、糧食安全等議題進行密集磋商，成

員還將在會上就世貿組織未來工作重點等內容開展討論。



５﹒ 內地疫情再次升溫，昨日新增本土及無症狀１６４宗。上海昨新增本土新冠肺炎確診病例

４例和無症狀感染者５例，均在隔離管控中發現，無社會面新增感染者。惟上海早前社會面再出

現個案，松江、閔行區重新開展全員核酸。受早前防疫封控影響，上海不單止整個４月沒有賣出

一輛汽車，更導致美國電動車巨頭特斯拉（Ｔｅｓｌａ）產量最高的工廠連續數周停產，令特斯

拉４月全球電動汽車銷量佔比跌至逾三年新低。根據瑞信美國汽車分析師Ｄａｎ Ｌｅｖｙ發布

報告指出，４月份特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３銷量３９６５０輛，與３月份相比陡降７８％。報告引

用電動車銷售數據追蹤網站ＥＶ－Ｖｏｌｕｍｅｓ的數據顯示，特斯拉當月在全球電動汽車銷量

的比例從２７％降至了１０％。北京方面，８日新增１例本土確診病例（為６月７日診斷的無症

狀感染者轉確診病例），無新增疑似病例和無症狀感染者。北京市疾控中心副主任龐星火稍早稱

本輪疫情已經取得階段性成果，惟北京朝陽、昌平、豐台多個小區今日向居民發通告，因發現核

酸混檢陽性，小區臨時封控，居民足不出戶。朝陽區勁松街道今天進行全域核酸。



６﹒ 被指存在流動性風險的內地發展商融信中國（０３３０１），據《ＲＥＤＤ》引述知情人

士報道稱，公司正在向兩家中資商業銀行洽談貸款近４０億元，為７月份到期的兩筆人民幣債券

回售做準備。有關債券規模分別為２８﹒５億元及１１﹒５億元，加起來剛好是４０億元，兩筆

債券的持有人可選擇在７月行使回售權，票據息率分別是６﹒４５％及６﹒７８％。報道指，融

信還通過提供抵押品為債券增信的方式，希望主要持有人不行使回售權。伴隨各地政策鬆綁的「

暖風」，沉寂許久的房地產信託似有復甦跡象。據內媒引述用益信託的統計數據顯示，在５月

２３日至５月２９日這一周，房地產類信託的成立規模為１１﹒０３億元，環比大幅增加

３﹒９８倍，成為當周集合信託市場上成立規模唯一增長的業務領域。不過多位信托業內人士認

為，房地產信託仍面臨較為嚴峻的存量風險，後續還需關注相關政策的落地情況，地產信託的真

正回暖為時尚早。數據也證實房地產信託的後勁似乎不足，同樣是來自用益信託的統計，在５月

３０日至６月５日這一周，房地產信託的成立規模為１１﹒２８億元，環比增加２﹒１９％。雖

然仍呈現增長態勢，但增長速度明顯放緩。



７﹒ 豬價低迷不振，風口上的豬企亦跌落神壇。正邦科技（深：００２１５７）昨晚發布公告

，受豬周期影響，公司及子公司江西正邦養殖有限公司等近期因流動資金緊張出現部分商票逾期

未兌付的情形，截至公告披露日，逾期未兌付餘額合計５﹒４２億元。就具體逾期情況來看，其

中５﹒１７億元集中在上市公司正邦科技股份有限公司中。公司已連夜召開會議，就商票未及時

兌付情況進行說明，多家金融機構參加會議。據內媒獲悉，公司將在保證生產經營安全的前提下

，與債權人積極協商溝通，後續逐步進行款項兌付工作。此外，海航集團旗下海口美蘭國際機場

一筆於２０１９年９月到期的２億美元債券，在資金清償方面出現問題。據外電報道，債券受托

人紐約梅隆銀行倫敦分行於５月底向債券持有人發送一份文件，稱預計無法收到或者向持有人分

配清償資金，因該行暫時沒有立即可用的在岸帳戶可以收款，該行已經向重整管理人、擔保人以

及外管局的海南省分局尋求指引，但目前未有解決辦法。



８﹒ 人民幣中間價止步三連漲，至一周最低；即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨低開１１９點子，

全日跌７點，收報６﹒６８３７，錄三連貶，刷６月１日以來逾一周新低。交易員稱，歐洲央行

會議前歐元相對持穩，不過避險情緒也助穩美元，人民幣則受疫情不確定影響表現相對偏弱；中

國５月貿易數據遠超預期，不過數據公布後人民幣小幅調整。他們並表示，歐洲央行如果表現的

比市場預期還鷹派，則歐元可能轉升，但歐洲的結構性問題料限制歐元反彈空間；美國可能部分

調降關稅可能助穩人民幣，不過疫情反復仍可能對匯市帶來擾動。渣打中國宣布，與兩家中資企

業中集集團（０２０３９）（深：００００３９）與浙商中拓（深：０００９０６）分別完成了

數筆人民幣亞式期權及組合產品業務。渣打中國也成為境內首家落地人民幣亞式期權外匯管理方

案的外資銀行。（ｗｌ）

