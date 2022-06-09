《經濟通通訊社９日專訊》乘聯會公布，２０２２年５月，乘用車市場零售達到１３５﹒４

萬輛，同比下降１６﹒９％，環比增長２９﹒７％。５月新能源乘用車零售銷量達到３６﹒０萬

輛，同比增長９１﹒２％，環比增長２６﹒９％。

１－５月累計零售７３１﹒５萬輛，同比下降１２﹒８％，同比減少１０７萬輛，其中４－

５月同比下降８６萬輛影響較大。

５月乘聯會統計乘用車出口１８﹒４萬輛，同比增長７７％，環比增長１０３％。新能源車

出口３﹒９萬輛，佔出口總量的２１﹒２％。



＊上海６月真正解封，供給端將大幅好轉＊



該會指，６月份供給端將大幅好轉，上海地區是處於全國汽車製造的核心樞紐地位，是約束

汽車生產恢復的核心因素。上海６月初真正解封，結合國內對於物流運輸堵點的專項紓困措施，

因此全國汽車生產能力有望得到充分釋放。同時由於前期部分地區受防疫政策影響，使得經銷商

出現大面積暫時關停、客流大幅下降，這一點在６月將會大幅改觀，拉動銷量提升。

消費端來看，減免購置稅政策從６月實施，疊加促消費政策，促消費政策啟動期的效果較強

，預計３－５月的延遲消費需求應有一定釋放，利於６月零售的增量。（ｄｗ）

