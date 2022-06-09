《經濟通通訊社９日專訊》美國財長耶倫（Ｊａｎｅｔ Ｙｅｌｌｅｎ）表示，美國政府正

積極考慮取消針對中國貨加徵的部分關稅，但這樣做並不一定有助降低美國通脹，而她並無給出

潛在關稅調整時間表，只是表示可能在「未來幾周」有消息公布。

耶倫對國會議員表示，本屆政府繼承了特朗普政府開徵的３０１關稅，對總值逾３０００億

美元中國貨加徵２５％關稅，而她認為這些關稅並非旨在為美國的戰略利益服務。



＊對華關稅要更具「戰略性」＊



她認為，雖然中國有不公平的貿易行為，美國也應該採取行動保護國家安全利益，但一些現

有關稅已經損害了美國的消費者和企業。而部分中國貨關稅是由美國消費者或進口商支付，不是

由中國廠家提供，美國正考慮重新設定這些關稅，以使關稅更具「戰略性」。不過，耶倫亦強調

，即使削減關稅可能有助於降低物價、減輕人們的負擔，但不認為降關稅是治療通脹的靈丹妙藥

。

拜登政府高級官員對如何處理這些關稅有意見分歧。耶倫４月暗示美國願意削減關稅以幫助

遏制物價上漲，而美國貿易代表戴琪則強調關稅是美中談判桌上的籌碼。６月５日，商務部長雷

蒙多指出，取消部分關稅以遏制近四十年來最熱通膨的做法「可能是有意義的」。（ｊｔ）

