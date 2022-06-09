《經濟通通訊社９日專訊》５月底鋁錠交割庫佛山市某倉儲管理有限公司發生集體提貨事件

。傳聞該事件為某貿易商貨物被倉庫重複質押，涉及多個資方。據內媒報道分析，該事件為融資

方聯合倉儲公司，將庫存鋁錠重複製作倉單進行質押融資，從而導致無法提貨，並引發貨主集體

擠兌。華南、華東等地的多個有色現貨倉庫，發生鋁錠重複質押融資風險。

報道引述多位業內人士稱，此事爆發於５月底，當時平安商貿有限公司對其位於廣東佛山市

中金聖源的鋁錠貨物辦理提貨業務，但是發現這批貨物存在比較嚴重的重複質押融資現象，權屬

不清，從而引發貨主集體提貨擠兌。目前倉庫貨物被擠兌，警方已介入調查。鋁市場中這則重複

質押的新聞擾動了市場的情緒，連海外也受到了負面影響。



＊市場需要長時間評估事件風險，才能逐步恢復業務往來＊



鋁錠倉單重複質押融資的操作手法是，鋁貿易鏈條中的相關融資方，聯合倉儲公司將庫存鋁

錠重複制作倉單，向大型國企、民企、外企的貿易公司等進行重複質押融資。

行業人士稱，這主要還是現貨領域的風險。當前應聚焦有色現貨行業內同類重複質押業務的

風險敞口底數，市場需要更長時間來謹慎評估事件風險後，才能逐步恢復正常業務往來。

行業人士又指，倉單重複質押事件主要是因為貿易環節的信任危機目前尚未解除，華東、華

南地區貿易商出於對在庫商品貨權的擔憂，更傾向於拋售手裏的現貨，但中間商及下游接貨意願

較低，主要擔心產生貨權糾紛以及開票問題。端午節後現貨市場活躍度不高，以剛需成交為主，

現貨貼水略有擴大。



＊期貨市場的交易也受質押事件影響＊



中信建投期貨有色高級分析師王賢偉分析稱，從基本面看，社會庫存持續下滑，但受質押事

件影響，部分持貨商將庫存商品轉移，因此庫存數據短期無法反映實際消費情況。短期來看，供

應端增速略有放緩，隨著上海地區全面推進復工復產，下游及終端消費將持續回暖，基本面有較

強改善預期。中期來看，在貨權不明的情況下，涉事的商品短期難以流通，後續貿易環節可能將

出現實質減量。

國信期貨研究咨詢部主管顧馮達稱，可重點觀察現貨升水波動，若現貨升貼水短期承壓而後

逐步回升，可視為市場信心恢復的重要參考指標，因相關下游企業在事件負面衝擊後往往會按需

採購或撐價格大回調後後抄底補庫，立足當下事件影響範圍尚不清晰，建議投資者對鋁為代表的

有色金屬短期謹慎觀望為宜，金融機構對沖頭寸注意短期擾動，產業套期保值則聚焦期現基差異

動的風險。（ｊｔ）

