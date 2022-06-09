《經濟通通訊社９日專訊》國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，要求以時不我
待的緊迫感推動穩經濟政策再細化再落實，確保第二季度經濟合理增長，穩住經濟大盤。會議還
部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開放水平。滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指
）低開０﹒１３％，報３２５９﹒４９點，深綜指低開０﹒２４％，石油、券商股造好，運輸股
走低。
會議又強調，經濟下行壓力依然突出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，各地要切實負
起保一方民生福祉的責任。近期國務院派出督查組，對１２個省穩增長穩市場主體保就業開展專
項督查，會議指督查組發現有地方存在政策落實不到位不精準、工作簡單化「一刀切」、亂收費
亂罰款等問題。
內地發展商流動性風險持續醞釀，繼融創（０１９１８）發起債券展期方案後，傳融信中國
（０３３０１）正在與兩家中資商業銀行就近４０億元（人民幣．下同）的貸款進行洽談，為７
月份到期的兩筆人民幣債券回售做準備，另外惠譽將碧桂園（０２００７）的長期外幣和本幣發
行人違約評級列入評級負面觀察。
據乘聯會初步統計，５月全國零售１３５﹒４萬輛，同比下降１７％，降幅較上月同期收窄
１７個百分點，環比則反彈３０％。
人民銀行連續４０日進行百億元逆回購操作，今日實現零投放零回籠。
美國財長耶倫表示，美國政府正積極考慮取消針對中國貨加徵的部分關稅，但這樣做並不一
定有助降低美國通脹，而她並無給出潛在關稅調整時間表，只是表示可能在「未來幾周」有消息
公布。（ｅｙ）
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