《經濟通通訊社９日專訊》雖然今早公布的中國５月進出口表現遠勝預期，不過午後傳出京

滬疫情再度升溫，Ａ股三大指數全走低，滬綜指午後跌幅突然擴大，現挫１﹒１％，報

３２２７﹒６７點；深成指現跌２﹒２％，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）否認一季

度發生十多億期貨投資損失，跌幅仍擴至５﹒６％，拖累創業板大跌３﹒２％。兩市超４１００

股飄綠，油氣開採、券商股、轉基因股走強；汽車整車、汽車芯片、無人駕駛等板塊表現低迷。

北京疫情突變，朝陽、昌平、豐台多個小區今日向居民發通告，因發現核酸混檢陽性，小區

臨時封控，居民足不出戶。朝陽區勁松街道今天進行全域核酸。同時，北京市朝陽區文化和旅遊

局宣布自今日下午１４時起，全區各歌舞娛樂場所、網吧暫停營業。

上海亦有多區要開展全員核酸。上海閔行區將於６月１１日上午開展全區全員核酸篩查，採

樣時段實行封閉管理，採樣結束後即解除封閉。松江區同樣發告知書稱，市民每周需進行至少１

次核酸檢測，為方便市民就近核酸採樣，松江區將安排１１日－１２日，進行一輪的全員核酸篩

查。另外，上海徐匯區紅玫瑰美容院３名員工初篩陽性，涉１５個區５０２名顧客，員工１３人

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