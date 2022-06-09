《經濟通通訊社９日專訊》國家海關總署公布，以美元計，中國５月出口同比增１６﹒９％

，增速創四個月高位，較４月擴大１３個百分點，亦顯著高於市場預期的增８％；當月進口同比

增４﹒１％，增速為三個月最高，較４月加快４﹒１個百分點，且高於市場預期的增２％。５月

貿易順差７８７﹒６億美元，多於市場預期的５８０億美元。

出口有所修復，惟半導體、汽車板塊盤中領跌，滬深股市半日維持低氣壓，滬綜指半日跌

０﹒４９％，報３２４７﹒８６點，深成指跌１﹒３４％，創業板指更挫２﹒２２％。兩市半日

成交６０６５億元（人民幣．下同），較上日同時段成交大減１５﹒９％。

國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議，要求以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策

再細化再落實，確保第二季度經濟合理增長，穩住經濟大盤。



＊汽車、半導領跌＊



乘聯會初步數據顯示中國５月乘用車零售１３５﹒４萬輛，同比降幅收窄至１７％，惟汽車

股再回吐，北汽藍谷（滬：６００７３３）挫４﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌

３﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）走低３﹒４％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌

２﹒７％；斯達半導（滬：６０３２９０）跌８﹒３％，希荻微（滬：６８８１７３）跌

７﹒３％，思瑞浦（滬：６８８５３６）跌６﹒６％，芯海科技（滬：６８８５９５）、新潔能

（滬：６０５１１１）跌５﹒６％。



＊油價續升兩桶油走高＊



美國能源資訊署（ＥＩＡ）最新公布的原油庫存下降，惟汽油需求維持強勁，無阻油價高收

，紐約期油更升破１２０美元關，紐約期油及布蘭特期油均創３月８日以來最高收市價。中國石

油（滬：６０１８５７）漲３﹒９％，中國石化（滬：６０００２８）升０﹒９％。（ｅｙ）

