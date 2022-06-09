《經濟通通訊社９日專訊》內地５月以美元計價出口及進口表現均優於預期。不過午後傳出

京滬疫情再度升溫，Ａ股三大指數全走低，滬指最多倒跌逾１％，收跌０﹒７６％，報

３２３８﹒９５點，深成指則跌１﹒８５％，創業板股王寧德時代（深：３００７５０）否認首

季十餘億期貨投資損失傳聞，但仍暴跌逾６％，拖累創業板指收挫近３％。

兩市約４０００股飄綠，油氣開採、券商股、轉基因股走強；汽車整車、汽車芯片、無人駕

駛等板塊表現低迷。兩市全日成交９７７０億元（人民幣．下同），連續三日萬億成交中斷，按

日少１１﹒３％。外資金通過滬股通、深股通流入３５﹒７９億，為連續九日淨流入。

北京疫情突變，朝陽、昌平、豐台多個小區今日向居民發通告，因發現核酸混檢陽性，小區

臨時封控，居民足不出戶。朝陽區勁松街道今天進行全域核酸。朝陽區全區各歌舞娛樂場所、網

吧暫停營業。

上海亦有多區要開展全員核酸。閔行區６月１１日上午開展全區全員核酸篩查，採樣時段實

行封閉管理，採樣結束後即解除封閉。松江區亦將安排１１日－１２日，進行一輪的全員核酸篩

查。另外，上海徐匯區紅玫瑰美容院３名員工初篩陽性，涉１５個區５０２名顧客，員工１３人

。



＊恐再收緊防疫措施，餐飲、旅遊股普跌＊



京滬恐防疫措施再次收緊，滬深酒店餐飲、旅遊股全線走低，金陵飯店

（滬：６０１００７）瀉５﹒６％，君亭酒店（深：３０１０７３）大跌６﹒１％，華天酒店

（深：０００４２８）跌４﹒１％，天目湖（滬：６０３１３６）挫４﹒８％，雲南旅遊

（深：００２０５９）跌４﹒１％，宋城演藝（深：３００１４４）跌３﹒３％。

汽車產業鏈大幅走低，東風汽車（滬：６００００６）、特力Ａ（深：００００２５）、安

凱客車（深：０００８６８）、青島雙星（深：０００５９９）等跌停，渤海汽車

（滬：６００９６０）跌９﹒７％，亞星客車（滬：６００２１３）跌９﹒１％，中集車輛

（深：３０１０３９）跌８﹒９％。

「重複質押」的指控已經引發了廣泛的庫存檢查和整個供應鏈的信心下滑。鋁業股下跌，華

峰鋁業（滬：６０１７０２）挫３﹒４％，中國鋁業（滬：６０１６００）跌２﹒５％，南山鋁

業（滬：６００２１９）跌１﹒１％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌４﹒９％，明泰鋁業

（滬：６０１６７７）跌１﹒２％。



＊比亞迪曾創歷史新高，收市反跌１﹒５％＊



比亞迪（深：００２５９４）高管透露將向特斯拉（Ｔｅｓｌａ）供應電池後，公司隨即公

布調整回購股份方案，將Ａ股回購價格上限由每股不超過３００元調高為每股不超過４００元。

比亞迪Ａ股今早一度漲超２％報３３４﹒８元，創歷史新高，惟觸頂後升幅大幅收窄，收市反跌

１﹒５％，報３２２﹒４１元。

國家農作物品種審定委員會組織制定了《國家級轉基因大豆品種審定標準（試行）》和《國

家級轉基因玉米品種審定標準（試行）》，並於今日印發。受消息刺激，農業股迅速拉升，大北

農（深：００２３８５）漲停，浙農股份（深：００２７５８）升４﹒８％，登海種業

（深：００２０４１）升３﹒５％，隆平高科（深：０００９９８）升２﹒９％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１７５﹒６７ －１﹒０５

上證綜合指數 ３２３８﹒９５ －０﹒７６ ４６８５﹒００

深證綜合指數 ２０４５﹒７０ －１﹒８１ ５０８５﹒００

上證Ｂ股指數 ３０９﹒２９ －０﹒３３ ２﹒５１

深證Ｂ股指數 １１２１﹒４３ －０﹒３８ ０﹒６０

上證１８０指數 ８８８６﹒０９ －０﹒４５

上證３８０指數 ５８３１﹒１７ －１﹒２７

深證成份指數 １１８１０﹒５８ －１﹒８５

中小創新指數 ２２５４﹒０２ －１﹒７７

深圳創業板指數 ２５００﹒２１ －２﹒９５

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