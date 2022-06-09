《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒２％，報８９０７﹒９４點，上證
３８０指數半日跌１﹒０１％，報５８４６﹒４５點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０４﹒６７億元，用１５﹒３３
億元或２﹒９％。
滬深兩市連續三日成交超過一萬億，券商股持續衝高，光大證券（滬：６０１７８８）封板
，報１４﹒２６元；哈投股份（滬：６００８６４）漲停後打開，仍飆升８﹒１％，浙商證券
（滬：６０１８７８）升４﹒６％，興業證券 （滬：６０１３７７）升２﹒６％，中銀證券
（滬：６０１６９６）升２％。
乘聯會初步數據顯示中國５月乘用車零售１３５﹒４萬輛，同比降幅收窄至１７％，環比增
長３０％。汽車股今早集體挫，長城汽車（滬：６０１６３３）跌３﹒８％，江淮汽車
（滬：６００４１８）插５﹒７％上汽集團（滬：６００１０４）跌０﹒９％，廣汽集團
（滬：６０１２３８）跌２﹒７％，華域汽車（滬：６００７４１）跌２﹒４％。
隨著虛增庫存質押融資的指控在中國市場流傳，據外電報道，中國的鋁貿易商正急忙出售他
們存放在第三方倉庫中的鋁。「重複質押」的指控已經引發了廣泛的庫存檢查和整個供應鏈的信
心下滑。鋁業股今早再下跌，華峰鋁業（滬：６０１７０２）挫３﹒８％，中國鋁業
（滬：６０１６００）跌２﹒１％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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