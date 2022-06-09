《經濟通通訊社９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒４５％，報８８８６﹒０９點，上

證３８０指數收跌１﹒２７％，報５８３１﹒１７點。

北京市朝陽區文化和旅遊局公布，自６月９日１４時起，全區各歌舞娛樂場所、網吧暫停營

業。 恐防疫措施再次收緊，酒店餐飲全線走低，金陵飯店（滬：６０１００７）瀉

５﹒６％，首旅酒店 （滬：６００２５８）跌３﹒９％，錦江酒店（滬：６００７５４）跌

２﹒８％。

「重複質押」的指控已經引發了廣泛的庫存檢查和整個供應鏈的信心下滑。鋁業股今早再下

跌，華峰鋁業（滬：６０１７０２）挫３﹒４％，中國鋁業（滬：６０１６００）跌２﹒５％，

南山鋁業（滬：６００２１９）跌１﹒１％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌４﹒９％，明泰

鋁業（滬：６０１６７７）跌１﹒２％。

乘聯會初步數據顯示中國５月乘用車零售１３５﹒４萬輛，同比降幅收窄至１７％，環比增

長３０％。汽車股集體挫，長城汽車（滬：６０１６３３）跌４﹒８％，江淮汽車

（滬：６００４１８）插８﹒９％，上汽集團（滬：６００１０４）跌１﹒８％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌２﹒７％，華域汽車（滬：６００７４１）跌２﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

