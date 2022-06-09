《經濟通通訊社９日專訊》深證成指半日跌１﹒３４％，報１１８７２﹒５２點，深證中小

創新指數半日升１﹒３５％，報２２６３﹒７３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２２﹒８９億元，賣盤超買盤，

淨流出２﹒８９億元。

據農業農村部８日消息，為有序推進生物育種產業化應用的決策部署，國家農作物品種審定

委員會組織制定了《國家級轉基因大豆品種審定標準（試行）》和《國家級轉基因玉米品種審定

標準（試行）》。轉基因板塊開盤活躍，大北農（深：００２３８５）漲停，登海種業

（深：００２０４１）升３﹒５％。

受早前上海防疫封控影響，美國電動車巨頭特斯拉（Ｔｅｓｌａ）產量最高的工廠連續數周

停產，令特斯拉４月全球電動汽車銷量佔比跌至逾三年新低。特斯拉概念股走低，寧德時代

（深：３００７５０）挫５％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌１﹒４％，中航光電

（深：００２１７９）跌１﹒８％。

新型煙草股集體回吐，立訊精密（深：００２４７５）跌３﹒５％，億緯鋰能

（深：３０００１４）插４﹒３％，欣旺達（深：３００２０７）跌超４％，藍思科技

（深：３００４３３）跌２﹒７％，鵬輝能源（深：３００４３８）跌３﹒６％，電連技術

（深：３００６７９）跌０﹒７％，盈趣科技（深：００２９２５）跌２﹒２％，華寶股份

（深：３００７４１）跌２﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

