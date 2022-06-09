《經濟通通訊社９日專訊》深證成指今日收跌１﹒８５％，報１１８１０﹒５８點，深證中

小創新指數收跌１﹒７７％，報２２５４﹒０２點。

受早前上海防疫封控影響，美國電動車巨頭特斯拉（Ｔｅｓｌａ）產量最高的工廠連續數周

停產，令特斯拉４月全球電動汽車銷量佔比跌至逾三年新低。特斯拉概念股走低，寧德時代

（深：３００７５０）挫６﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌逾２％，中航光電

（深：００２１７９）跌１﹒２％。

鴻蒙概念股大幅回落，潤和軟件（深：３００３３９）插７﹒１％，拓維信息

（深：００２２６１）跌４﹒８％，中科創達（深：３００４９６）跌２﹒１％，巨人網絡

（深：００２５５８）跌２﹒１％，華軟科技（深：００２４５３）跌２﹒４％，新大陸

（深：０００９９７）跌１﹒９％，常山北明（深：０００１５８）跌４﹒１％，超圖軟件

（深：３０００３６）跌２﹒６％。

據農業農村部８日消息，為有序推進生物育種產業化應用的決策部署，國家農作物品種審定

委員會組織制定了《國家級轉基因大豆品種審定標準（試行）》和《國家級轉基因玉米品種審定

標準（試行）》。轉基因板塊表現活躍，大北農（深：００２３８５）漲停，登海種業

（深：００２０４１）升３﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

