《經濟通通訊社９日專訊》廣東佛山鋁錠倉單重複質押惡性事件繼續發酵，引發資金避險及

現貨拋售風險，各地倉庫降庫幅度加大。隨著虛增庫存質押融資的指控在中國市場流傳，據外電

引述知情人士報道，中國的鋁貿易商正急忙出售他們存放在第三方倉庫中的鋁。

上周幾家貿易商爆出，他們基於鋁庫存發放合計超過５億元人民幣的貸款，然而這些庫存實

際價值遠低得多。「重複質押」的指控（指的是同一批金屬被用於多筆貸款抵押）已經引發了廣

泛的庫存檢查和整個供應鏈的信心下滑。市場參與者擔心，他們以後賣出的時候可能會遇到所有

權爭議或交付問題。

鋁價的波動反映了市場的不安。根據上海有色網的數據，在重複質押問題的漩渦中心，佛山

的鋁現貨相對於期貨的折價幅度達到１０月份以來最大。另外，在最近一系列倉庫暫停業務、盤

點庫存之後，一家大型倉庫運營商也暫停了在上海的部分業務。

滬深鋁業股今早再下跌，華峰鋁業（滬：６０１７０２）挫３﹒８％，天山鋁業

（深：００２５３２）跌１﹒４％，中國鋁業（滬：６０１６００）跌１﹒２％，雲鋁股份

（深：０００８０７）跌１﹒２％，南山鋁業（滬：６００２１９）跌１﹒１％。（ｊｔ）





