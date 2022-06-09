《經濟通通訊社９日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）高管透露將向特斯

拉（Ｔｅｓｌａ）供應電池後，公司隨即公布調整回購股份方案，將Ａ股回購價格上限由每股不

超過３００元（人民幣．下同）調高為每股不超過４００元。

比亞迪指，是次回購股份數量按回購金額上限１８﹒５億元和調整後的回購價測算，預計回

購股份數量不低於４６２﹒５萬股，約佔總股本０﹒１５９％。按回購金額下限１８億元和調整

後的回購價測算，預計回購股份數量不低於４５０萬股，約佔公司目前已發行總股本的

０﹒１５５％。

比亞迪執行副總裁早前在視頻採訪中表示，公司即將向特斯拉供應電池，這是比亞迪首次確

認與特斯拉的業務合作關係。交銀國際發研究報告表示，在磷酸鐵鋰（ＬＦＰ）電池市場，比亞

迪４月份的市場份額高達４７％（２０２１年為３１％），而寧德時代僅為３４％（２０２１年

為５０％）。隨著車企尋求增加電池供應商，比亞迪的ＬＦＰ電池和刀片電池由於密度高，有望

在競爭中脫穎而出。

比亞迪Ａ股今早一度漲超２％報３３４﹒８元，創歷史新高，惟觸頂後升幅大幅收窄，目前

微升０﹒３％報３２８﹒４元；Ｈ股升０﹒７％，報３０４﹒２港元。（ｊｔ）

