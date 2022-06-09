《經濟通通訊社９日專訊》北京市朝陽區文化和旅遊局公布，目前疫情防控形勢依然嚴峻復

雜，為實現社會面「清零」，自２０２２年６月９日１４時起，全區各歌舞娛樂場所、網吧暫停

營業。另外，北京朝陽勁松地區緊急部署，今天勁松地區全域核酸檢測按照大篩要求進行，所有

人員做到應檢盡檢。

恐防疫措施再次收緊，滬深酒店餐飲、旅遊股全線走低，旅遊股方面，金陵飯店

（滬：６０１００７）瀉７﹒４％，君亭酒店（深：３０１０７３）插７﹒１％，華天酒店

（深：０００４２８）跌４﹒９％，首旅酒店（滬：６００２５８）跌４％，西安飲食

（深：０００７２１）跌４％，全聚德（深：００２１８６）跌３﹒５％，錦江酒店

（滬：６００７５４）跌３﹒４％。

旅遊股方面，天目湖（滬：６０３１３６）跌４﹒６％，雲南旅遊（深：００２０５９）挫

４﹒４％，宋城演藝（深：３００１４４）跌４﹒２％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌４％

，黃山旅遊（滬：６０００５４）跌３％，中青旅（滬：６００１３８）跌２﹒９％，中國中免

（滬：６０１８８８）跌２﹒６％，華僑城Ａ（深：００００６９）跌０﹒４％。（ｊｔ）

