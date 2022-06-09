  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

09/06/2022 11:31

【內房困局】富裕地區新房庫存壓力暴漲，大灣區多市去化周期倍增

　　《經濟通通訊社９日專訊》彭博行業研究引述中國房產信息集團數據發表報告指，在中國經
濟最發達的大灣區和長三角地區，一手樓盤庫存壓力正在不斷增加，報告認為，隨著外溢投資需
求減弱以及經濟前景惡化，這些地區的衛星城市可能面臨著長期供應過剩的局面。
　　數據顯示，大灣區七個內地城市今年４月的新樓庫存同比急增，情況最嚴重的為惠州、珠海
及東莞，今年４月平均去化周期分別飆升至５１個月、４２個月及３７個月，是去年同期的兩倍
有多；至於兩個一線城市，深圳新房去化周期由８個月升至１６個月，廣州去化周期由１１個月
升至２１個月。不過報告認為穗深兩地自住需求堅挺，庫存壓力可迅速得到緩解。
　　長三角地區同樣出現新房庫存難消化的情況，但形勢沒有大灣區嚴重。其中，常州、無錫、
徐州及蘇州四市在今年４月新房去化周期超過２０個月，其中常州、無錫、徐州去年同期的庫存
消化周期在１０個月以內，至於上海和杭州的新房去化周期亦升至１１個月及１０個月。報告認
為，政策刺激、疊加強勁人口流入所帶動的堅挺的長期需求，將提振長三角城市的住房銷售，但
衛星城市的住房需求可能需要一段時間才能得到恢復，其庫存水平或將保持高位。（ｅｙ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金