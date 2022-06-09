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AH股新聞

09/06/2022 11:53

據報ＴｉｋＴｏｋ英國電商業務現離職潮，因管理文化引發員工不滿

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國科技企業在國內面臨沉重監管壓力，擴展海外市場成為一個
選項，其中字節跳動旗下應用程式ＴｉｋＴｏｋ成功出海，成為時下最熱門的社交Ａｐｐ，不過
中國企業的管理模式在海外遭遇水土不服，由此產生的爭議亦不絕於耳。
　　據英國《金融時報》報道，ＴｉｋＴｏｋ旗下電商業務ＴｉｋＴｏｋ　Ｓｈｏｐ英國站，自
去年１０月上線以來已經有約一半員工辭職，剩下的員工亦有辭職的想法。倫敦電商業務員工投
訴，ＴｉｋＴｏｋ的企業文化「有毒」，而且存在「店大欺客」的現象，引發員工的廣泛不滿。
　　報道曝光，字節跳動一名中國高管今年曾到倫敦，考察ＴｉｋＴｏｋ　Ｓｈｏｐ英國站的開
通情況，竟在會議上表達企業不應該提供產假的意見，引發內部員工不滿；有員工投訴，
ＴｉｋＴｏｋ鼓勵加班文化並懲罰休假員工，他們一天經常要工作超過１２個小時，甚至要夜間
直播結束後立即提交反饋報告，質疑公司根本不在乎員工的健康情況。
　　報道又揭發ＴｉｋＴｏｋ電商業務的種種積極經營行為，包括銷售成本較低的山寨產品、向
合作品牌要求提供過高折扣，以及削減網紅的銷售佣金等。
　　今次已非ＴｉｋＴｏｋ企業文化首次引發爭議。ＴｉｋＴｏｋ今年首度和康城影展合作，康
城影展特別為ＴｉｋＴｏｋ創作者設立短片競賽，但評審團主席投訴ＴｉｋＴｏｋ過分介入評選
工作，一度決定請辭。（ｅｙ）

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