《經濟通通訊社９日專訊》中國科技企業在國內面臨沉重監管壓力，擴展海外市場成為一個

選項，其中字節跳動旗下應用程式ＴｉｋＴｏｋ成功出海，成為時下最熱門的社交Ａｐｐ，不過

中國企業的管理模式在海外遭遇水土不服，由此產生的爭議亦不絕於耳。

據英國《金融時報》報道，ＴｉｋＴｏｋ旗下電商業務ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ英國站，自

去年１０月上線以來已經有約一半員工辭職，剩下的員工亦有辭職的想法。倫敦電商業務員工投

訴，ＴｉｋＴｏｋ的企業文化「有毒」，而且存在「店大欺客」的現象，引發員工的廣泛不滿。

報道曝光，字節跳動一名中國高管今年曾到倫敦，考察ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ英國站的開

通情況，竟在會議上表達企業不應該提供產假的意見，引發內部員工不滿；有員工投訴，

ＴｉｋＴｏｋ鼓勵加班文化並懲罰休假員工，他們一天經常要工作超過１２個小時，甚至要夜間

直播結束後立即提交反饋報告，質疑公司根本不在乎員工的健康情況。

報道又揭發ＴｉｋＴｏｋ電商業務的種種積極經營行為，包括銷售成本較低的山寨產品、向

合作品牌要求提供過高折扣，以及削減網紅的銷售佣金等。

今次已非ＴｉｋＴｏｋ企業文化首次引發爭議。ＴｉｋＴｏｋ今年首度和康城影展合作，康

城影展特別為ＴｉｋＴｏｋ創作者設立短片競賽，但評審團主席投訴ＴｉｋＴｏｋ過分介入評選

工作，一度決定請辭。（ｅｙ）

