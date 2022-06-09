《經濟通通訊社９日專訊》市傳獲得監管鬆綁的網約車巨頭滴滴，有意入股內地進口汽車貿

易公司國機汽車（滬：６００３３５）旗下新能源汽車公司，相關消息帶動國機汽車股價連續兩

日漲停。惟該公司今日收市後發布公告，稱關注到近期市場有關於國機智駿汽車有限公司的相關

傳聞。國機智駿是公司的參股公司，持股比例４０％。經公司自查並向國機智駿了解，截至目前

，公司及國機智駿均未與其他企業簽署意向協議或合作協議，不存在應披露而未披露的信息。

據《路透》昨日引述兩位消息人士稱，網約車龍頭滴滴出行正在磋商入股國機汽車旗下電動

車部門，擬持股至少三分一，這表明滴滴去年遭遇監管整頓後正在努力重振業務，若成事，將是

滴滴向電動車市場的戰略轉移。消息人士指，如果這筆交易最終敲定，滴滴將成為國機智駿汽車

的第二大股東。據悉，滴滴正在與國機汽車進行深入談判，雙方尋求最快在本月底敲定交易細節

。

國機智駿官網的資料顯示，該公司成立於２０１７年，致力構建覆蓋新能源汽車研發、製造

、銷售和服務。生產基地位於江西省贛州市經濟技術開發區新能源汽車科技城內，具有年產１０

萬輛純電動乘用車的能力。公司已有ＳＵＶ、微型車、跑車等多個類別的電動車產品。（ｗｌ）

