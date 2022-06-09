《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，機電產品和勞動密集型產品出口均錄增長。首５

個月，中國出口機電產品５﹒１１萬億元（人民幣．下同），增長７％，佔出口總值的

５７﹒２％。其中，自動數據處理設備及其零部件６２２６﹒１億元，增長１﹒７％；手機

３６３１﹒６億元，增長２﹒３％；汽車１１９０﹒５億元，增長５７﹒６％。

同期，出口勞動密集型產品１﹒５８萬億元，增長１１﹒６％，佔１７﹒６％。其中，紡織

品４００７﹒２億元，增長１０％；服裝及衣著附件３９６７﹒５億元，增長８﹒１％；塑料制

品２７１８﹒８億元，增長１３﹒４％。

此外，出口鋼材２５９１﹒５萬噸，減少１６﹒２％；成品油１８４４﹒５萬噸，減少

３８﹒５％；肥料７５７萬噸，減少４１﹒１％。



＊原油、煤炭、天然氣和大豆等進口量減價揚＊



鐵礦砂進口量價齊跌，原油、煤炭、天然氣和大豆等進口量減價揚。前５個月，中國進口鐵

礦砂４﹒４７億噸，減少５﹒１％，進口均價每噸７８９﹒６元，下跌２８﹒１％。同期，進口

原油２﹒１７億噸，減少１﹒７％，進口均價每噸４４６３元，上漲５５﹒６％；煤

９５９５﹒５萬噸，減少１３﹒６％，進口均價每噸１０１８﹒２元，上漲１０５﹒３％；天然

氣４４９１﹒１萬噸，減少９﹒３％，進口均價每噸３８１５﹒３元，上漲７０﹒３％；大豆

３８０３﹒５萬噸，減少０﹒４％，進口均價每噸４０６３﹒９元，上漲２３﹒３％；成品油

９９８﹒２萬噸，減少３﹒８％，進口均價每噸５１６７﹒２元，上漲３８﹒８％；鋼材４９８

萬噸，減少１８﹒３％，進口均價每噸９７７６﹒６元，上漲２６﹒５％。

此外，進口未鍛軋銅及銅材２４０﹒４萬噸，增加１﹒６％，進口均價每噸６﹒４９萬元，

上漲１２﹒１％。同期，進口機電產品２﹒８萬億元，下降２﹒３％。其中，集成電路

２３２０﹒７億個，減少１０﹒９％，價值１﹒１１萬億元，增長７﹒１％；汽車（包括底盤）

３８﹒８萬輛，減少９﹒５％，價值１５８２﹒３億元，增長５﹒７％。（ｃａ）

