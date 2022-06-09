《經濟通通訊社９日專訊》海關總署公布，前５個月，美國仍然為中國第三大貿易夥伴，中

美貿易總值為２萬億元（人民幣．下同），增長１０﹒１％，佔１２﹒５％。其中，對美國出口

１﹒５１萬億元，增長１２﹒９％；自美國進口４８９２﹒７億元，增長２﹒１％；對美貿易順

差１﹒０２萬億元，擴大１９％。

前５個月，中國外貿結構持續優化，一般貿易進出口１０﹒２７萬億元，同比增長１２％。

東盟為中第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為２﹒３７萬億元，增長８﹒１％，佔中國外貿

總值的１４﹒８％。其中，對東盟出口１﹒３５萬億元，增長１２％；自東盟進口１﹒０２萬億

元，增長３﹒４％；對東盟貿易順差３３０９﹒２億元，擴大５０﹒６％。

歐盟為中國第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為２﹒２萬億元，增長７％，佔１３﹒７％。

其中，對歐盟出口１﹒４５萬億元，增長１７﹒４％；自歐盟進口７５６５﹒８億元，下降

８﹒５％；對歐盟貿易順差６９０８﹒１億元，擴大７０﹒２％。

南韓為中國第四大貿易夥伴，中韓貿易總值為９７０７﹒１億元，增長８﹒２％，佔

６﹒１％。其中，對韓出口４１９９﹒１億元，增長１４﹒８％；自韓進口５５０８億元，增長

３﹒６％；對韓貿易逆差１３０８﹒９億元，收窄２１％。

前５個月，中國與「一帶一路」沿線國家進出口同比增長１６﹒８％，與ＲＣＥＰ其他１４

個成員國同比增長４﹒２％。其中，出口２﹒８４萬億元，增長１５﹒２％；進口２﹒２７萬億

元，增長１８﹒９％。（ｃａ）



