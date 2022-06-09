《經濟通通訊社９日專訊》內地再傳出有金融企業高層被捕，據《財新》報道，多位知情人

士表示，前一日還在正常批業務流程的民生證券董事長、總裁馮鶴年已失聯。經多方確認，馮鶴

年於６月７日被有關部門帶走調查，涉案原因不詳，大概率與６月２日因涉嫌嚴重違紀違法而接

受紀律審查和監察調查的中證監原會計部主任王宗成案一脈相承。

王宗成與２０２１年１０月遭調查的中證監投資者保護局原一級巡視員曾長虹，以及本次被

捕的馮鶴年都曾在創業板發行監管部任職。

據中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組、河北省紀委監委日前消息，中證監會計部原

主任王宗成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

王宗成自１９９３年進入證監系統工作，歷任證監會會計部處長、證監會稽查局（稽查一局

）副局長、創業板發行監管部、發行監管部巡視員兼副主任等。

馮鶴年也是中證監舊人，在中證監工作１８年，歷任山東證監局局長兼黨委書記，中國證監

會法律部副主任，非上市公眾公司部主任，創業板發行監管部主任。王宗成和馮鶴年曾同在創業

板發行監管部任職。２０１２年４月，王宗成進入創業板發行監管部，任巡視員兼副主任。彼時

，與其同任副主任的還有去年１０月被查的曾長虹。（ｃａ）

