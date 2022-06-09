《經濟通通訊社９日專訊》昨日（８日）恒指高開２５７點，報２１７８８點。最高升
５３２點報２２０６４點，最低升２０２點報２１７３４點。恒指收報２２０１４點，升４８２
點或２﹒２４％。
按額度計算，北水全日淨流入２０﹒７億元人民幣，減少１６﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是香港交易所（００３８８）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１８４０﹒２８億元增加３１﹒４％。其中港股通成交４３８﹒６億元，佔總成交
２３﹒８％。
＊羅兵咸料下半年有三至四宗大型集資＊
羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，上半年由於地緣政治及疫情於內地及香港
持續爆發帶來不確定性，加上加息影響全球投資者信心，許多企業寧願延遲ＩＰＯ計劃，不過見
到等候上市的公司數量增加，期望下半年政府及央行等不同措施出台可刺激市場，長遠仍看好本
港市場。他預期，下半年集資額超過１００億元的超大型公司會有３至４間，集資５０億的亦有
６至８間，行業方面除了中概股外，還期望有金融服務企業。
至於被問及香港能否維持新股市場集資額三甲的位置，他指出，全球經濟出現很多不明朗
因素，不過港交所正不斷改革，例如同股不同權的規例等，加上內地對互聯網行業監管的放鬆，
如重新審批遊戲版號等，雖然未必可直接幫助新股市場，但可增加投資者信心，有助整體市場氣
氛。
港交所升２﹒５６％報３６１﹒２元，北水淨買入５﹒５億元；快手升２﹒８８％報
８７﹒４５元，北水淨買入４﹒３億元；藥明生物升８﹒０４％報６９﹒８５元，北水淨買入
３﹒２億元。
美團升４﹒６２％報２０８﹒２元，北水淨賣出６﹒４億元；中國海洋石油升２﹒１５％報
１２﹒３６元，北水淨賣出５﹒１億元；建設銀行跌１﹒２２％報５﹒６５元，北水淨賣出
１﹒９億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） ５﹒５０
快手 （０１０２４） ４﹒２７
藥明生物 （０２２６９） ３﹒２３
騰訊控股 （００７００） ３﹒１０
中國神華 （０１０８８） ０﹒７７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美團 （０３６９０） －６﹒４０
中國海洋石油 （００８８３） －５﹒１４
建設銀行 （００９３９） －１﹒８７
中國移動 （００９４１） －１﹒７６
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒２４
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