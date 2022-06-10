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AH股新聞

10/06/2022 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流入５１﹒６億人幣，買騰訊沽美團

　　《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開３４６點，報２１５２２點。最高升６５點報
２１９３５點，最低跌３８１點報２１４８７點。恒指收報２１８０６點，跌６２點或
０﹒２９％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５１﹒６億元人民幣，增加１５７％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）、長城汽車（０２３３３）。
　　主板成交１８０３﹒４７億元增加１０﹒２％。其中港股通成交３６７﹒５億元，佔總成交
２０﹒４％。

＊騰訊手遊吸金力最強＊

　　ＳｅｎｓｏｒＴｏｗｅｒ商店情報平台顯示，２０２２年５月中國手遊發行商在全球Ａｐｐ
　Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ　Ｐｌａｙ的收入排名中，頭部發行商收入排名變化不大，前３名
依舊為騰訊、網易（０９９９９）和米哈游。
　　共４０家中國廠商入圍全球發行商收入榜ＴＯＰ１００，合計吸金近２３億美元，佔全球
ＴＯＰ１００手遊發行商收入４３％。２０２２年５月中國Ａｐｐ　Ｓｔｏｒｅ手遊收入排行榜
前兩名繼續由騰訊《王者榮耀》與《和平精英》獲得。
　　騰訊控股升０﹒４１％報３９６﹒４元，北水淨買入８﹒４億元；快手跌０﹒９７％報
８６﹒５元，北水淨買入５﹒７億元；中國海洋石油跌０﹒３５％報１１﹒３８元，北水淨買入
３﹒１億元。
　　美團跌０﹒３％報２０１﹒２元，北水淨賣出１１﹒１億元；中芯國際升８﹒０２％報
１８﹒８６元，北水淨賣出１﹒５億元；長城汽車升９﹒１４％報１５﹒５２元，北水淨賣出
１﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　８﹒４１
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　５﹒６５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒１５
　　理想汽車　　　（０２０１５）　　　　　　２﹒１７
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　　１﹒７６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　－１１﹒１１
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　－１﹒４９
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－１﹒４５
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　－０﹒５１
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－０﹒４０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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