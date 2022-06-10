《經濟通通訊社１０日專訊》畢馬威首次發布自動駕駛專題報告，探討中國自動駕駛發展現

狀與趨勢。報告顯示，智能網聯汽車技術正迅速發展，Ｌ１和Ｌ２自動駕駛的應用規模不斷擴大

。在某些特定場景中，自動駕駛系統已實現較高的複雜程度。中國本土企業已在汽車的系統集成

方面取得較大發展，但感測器和控制演算法等關鍵技術創新能力仍需要提升。

畢馬威中國汽車行業審計服務主管合夥人徐侃瓴表示，民眾對智能網聯汽車的接受度仍在變

化，價格是原因之一。根據往屆《全球汽車行業高管調查》，中國的自動駕駛功能早期的消費者

接受度比大多數其他國家高。但自動駕駛功能比其他汽車高端功能更為昂貴，令多數消費者難以

承擔。因此，自動駕駛行業的增速受到限制。

報告又指，自動駕駛系統依賴移動資料網路、智能道路和雲計算，並得益於目前的基建升級

大潮。中國的數碼基礎設施建設已處於前端水準，目前正進入交通基礎設施智能化發展的新階段

，需要投入大量的資金和部署時間。

畢馬威中國汽車行業諮詢服務主管合夥人季剛指出，自動駕駛系統主要涉及兩類感知系統，

一是攝像頭輔以毫米波雷達，二是雷射雷達攝像頭及其他雷達感測器的組合。這兩類方案均已實

現量產。多數汽車製造商正採用第二類方案來實現ＡＤＡＳ功能，因為精確度對他們而言是最重

要的。由於演算法不能完全彌補常規雷達資料品質低的弊端，因此雷射雷達在高級自動駕駛系統

中擁有不可替代的優勢。

該行中國汽車行業稅務服務主管合夥人張曰文表示，２０１９年前，Ｌ２級ＡＤＡＳ系統通

常只出現在３５萬元人民幣以上的汽車上。但從２０２０年起，Ｌ２級ＡＤＡＳ系統開始裝配於

中端汽車，甚至在人民１０至１５萬元人民幣的低端汽車上出現。車企若想觸及更廣闊的市場，

需要採用智能技術吸引中、低端汽車市場的使用者，並做好客戶培養，使他們願意接受高級別的

自動駕駛。（ａｃ）

