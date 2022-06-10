《經濟通通訊社１０日專訊》網上個人理財平台ＭｏｎｅｙＨｅｒｏ發表有關股票戶口收費

的報告，揀選超過３０個市面上較熱門的銀行和證券行股票戶口，從港股、美股、Ａ股交易佣金

、代收股息費、存倉費、抽新股費用等作比較，發現實際交易時銀行和證券行港股佣金相差可達

２５倍，美股交易相差更高達３５倍。此外，代收股息費更可能佔股息收入近四成，蠶食投資回

報。



＊投資者在比較佣金收費時，需留意「最低收費」＊



經平台整合資料，網上交易港股佣金率普遍為０﹒１５％至０﹒２５％，證券行由約

０﹒０３％至０﹒２５％不等，部分證券行提供免佣服務。報告以買賣價值１萬元的股票為例計

算，經大部分銀行買賣的實際佣金支出為１００元，經證券行買賣最低只需８元，與銀行相差

１２﹒５倍。若以買賣價值１０萬元的股票計算，銀行佣金需收取２５０元，證券行最低只需

１０元，相差達２５倍。

報告建議，投資者在比較佣金收費時，除了佣金率，還要留意「最低收費」，大部分銀行需

收取１００元，證券行最低收費僅約３元，部分證券行更是豁免最低收費。

報告亦提醒，美股投資者需特別留意「最低佣金」收費。經計算，每筆交易在２００股以內

時，仍未超越最低收費的級別，除非涉及數百股交易時才開始另外計算佣金。所以一般散戶如非

大手買賣，都是繳付最低佣金，因此「最低佣金」主宰交易成本。以買賣１０股總值５００美元

的股票為例，銀行佣金最高收取３５美元，證券行最低只需０﹒９９美元，相差逾３５倍。



＊大部分銀行交易佣金收費均遠高於證券行＊



報告發現，大部分銀行的交易佣金收費均遠高於證券行，但在部分服務上銀行亦較證券行優

勝，如豁免現金和孖展認購新股手續費等，惟兩者在孖展利息資訊上都不透明，投資者難以比較

。不過投資者在選擇股票戶口時，亦要考慮除費用外的其他因素，如可買賣的產品類型和市場多

少、交易平台是否易於使用、應用程式的功能是否足夠等等，以揀選適合自己的股票戶口。

（ａｃ）

