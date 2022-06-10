《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：在新的征程上奮力譜寫四川發展新篇章

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國家主席習近平近日在四川考察時強調，要統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟穩定發展，

保持社會大局穩定，在全面建設社會主義現代化國家新征程上奮力譜寫四川發展新篇章，以實際

行動迎接黨的二十大勝利召開。



需求井噴，「風」「光」無限好

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近日，記者在多地調研發現，全球光伏風電裝機需求持續增長，光伏風電領域訂單爆滿。在穩經

濟背景下，近期新能源行業更接連收穫政策「大禮包」，將成為中國經濟增長新引擎。



５月出口現兩位數增長

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海關總署９日公布的數據顯示，按美元計，５月中國進出口總值５３７７﹒４億美元，同比增長

１１﹒１％。其中，出口增長１６﹒９％，較４月的３﹒９％明顯提速；進口增長４﹒１％，也

較上月有所加快。





《上海證券報》



習近平：在新的征程上奮力譜寫四川發展新篇章

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國家主席習近平近日在四川考察時強調，要統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟穩定發展，

保持社會大局穩定，在全面建設社會主義現代化國家新征程上奮力譜寫四川發展新篇章，以實際

行動迎接黨的二十大勝利召開。



資本市場力推四方面穩經濟措施落地生效

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國務院日前發布３３條穩經濟一攬子政策措施，資本市場正著力推進其中四方面政策措施落地見

效，包括提高資本市場融資效率，科學合理把握ＩＰＯ和再融資常態化、支持平台企業赴境外上

市、支持中小企業發展、減免債市費用等。



５月中國貨物貿易進出口同比增長９﹒６％

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海關總署９日公布５月份外貿數據，出口增速較４月份大幅回升，進口增速由負轉正，整體外貿

進出口呈現恢復性增長態勢。





《證券時報》



習近平：在新的征程上奮力譜寫四川發展新篇章

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國家主席習近平近日在四川考察時強調，要統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟穩定發展，

保持社會大局穩定，在全面建設社會主義現代化國家新征程上奮力譜寫四川發展新篇章，以實際

行動迎接黨的二十大勝利召開。



５月進出口總值增長９﹒６％大超預期

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６月９日，海關總署公布的５月進出口數據大幅超出市場預期。專家認為，這與５月中下旬以來

，國內新冠疫情得到有效防控、政策加力復工達產、穩定產業鏈供應鏈緊密相關。



地方「真金白銀」落實穩外貿，６月有望進一步向好

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據不完全統計，４月中下旬以來，全國１７個省市進一步細化了支持外貿保穩定、促提質的安排

。其中，優化復工達產政策、強化政策性金融支持、發揮外貿外資專項資金「真金白銀」引導作

用被較多提及。（ｌｃ）

