《神州經脈》得益疫情趨緩及市場供應的充足，內地５月通脹及ＰＰＩ數據偏好，滬深股市

先跌後升，滬綜指最多跌２８點或０﹒８７％，低見３２１０點，低位有吸納，大市倒升，最終

收升１﹒４２％，報３２８４﹒８３點，深成指升１﹒９％，創業板指更升２﹒２５％。總結全

周，滬綜指升１﹒３％。

兩市超４０００股飄紅，汽車產業鏈掀漲停潮，鋰電、光伏等賽道股集體活躍，券商股繼續

走強。滬深兩市成交額時隔一個交易日再度突破１萬億元，成交１０５０５億元（人民幣．下同

），按日增加７﹒５％。外資金通過滬股通、深股通流入１１６﹒２２億，為連續１０日淨流入

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 得益於疫情形勢的相對好轉以及市場供應的充足，內地５月ＣＰＩ同比漲幅與上月持平，

環比下降，而穩鏈保鏈的舉措亦讓曾經居高不下的ＰＰＩ漲幅大幅回落。國家統計局數據顯示，

５月ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲幅持平於４月，略低於市場預期的漲２﹒２％；ＰＰＩ同比上

漲６﹒４％，漲幅較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３月以來１４個月新低，符合市場

預期。５月ＰＰＩ與ＣＰＩ剪刀差迅速由４月的５﹒９％收窄為５月的４﹒３％。統計局城市司

高級統計師董莉娟解讀指，據測算，在５月份２﹒１％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響

約為０﹒８個百分點，新漲價影響約為１﹒３個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比

上漲０﹒９％，漲幅與上月相同。從環比看，ＣＰＩ由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒２％。

ＰＰＩ方面，據測算，在５月份６﹒４％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為４﹒１個

百分點，新漲價影響約為２﹒３個百分點。從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒１％，漲幅比上月回落

０﹒５個百分點。



２﹒ 人行今日公布的５月信貸數據普遍大超預期。５月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２５２﹒７

萬億元，同比增長１１﹒１％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒６個和２﹒８個百分點，顯

著高於市場預期的增１０﹒４％。５月份，人民幣貸款增加１﹒８９萬億元，同比多增３９２０

億元，環比更多增１﹒２４萬億元或逾１﹒９倍，亦顯著多於市場預期的增１﹒３萬億元。不過

，５月份外幣貸款減少１１６億美元，同比多減２５５億美元。５月末，外幣貸款餘額９０９９

億美元，同比下降２﹒９％；外幣存款餘額９８４５億美元，同比亦下降２﹒９％。社融方面，

５月社會融資規模增量為２﹒７９萬億元，比上年同期多８３９９億元，環比４月多增１﹒８８

萬億元或２﹒０７倍，亦顯著多於市場預期的增２﹒０１５萬億元。截至２０２２年５月底，社

會融資規模存量為３２９﹒１９萬億元，同比增長１０﹒５％。



３﹒ 銀保監召開小微金融工作專題（電視電話）會議。會議要求，２０２２年繼續實現普惠型

小微企業貸款「兩增」目標，確保個體工商戶貸款增量擴麵。銀行機構要層層抓實小微企業信貸

計劃執行，向受疫情影響嚴重地區進一步傾斜信貸資源。國有大型銀行要確保全年新增普惠型小

微企業貸款１﹒６萬億元。股份制銀行要在完成現有信貸計劃的基礎上，對具備條件的地方進一

步增加投放。地方法人銀行要用好用足普惠小微貸款支持工具、支小再貸款等政策，進一步做大

普惠型小微企業貸款增量。一季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸

款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）餘額５３﹒４萬億元，其中單戶授信總額１０００萬元

及以下的普惠型小微企業貸款餘額２０﹒６萬億元，同比增速為２２﹒６％。



４﹒ 國家主席習近平近日在四川考察時強調，要統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟穩定

發展，保持社會大局穩定，在全面建設社會主義現代化國家新征程上奮力譜寫四川發展新篇章，

以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。《新華社》報道，習近平指出，堅決克服目前經濟發展面

臨的一些困難，做好就業、社會保障、貧困群眾幫扶等方面的工作，做好維護社會穩定各項工作

，保持人心穩定，保持社會大局穩定。他形容，堅持就是勝利，要毫不動搖堅持「動態清零」總

方針，堅定信心，排除干擾，克服麻痺思想，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固住來之不易

的疫情防控成果。此外，四川阿壩州馬爾康市由午夜起，１８分鐘內先後發生４次地震，震級

３﹒４級至５﹒８級，震源深度１０公里至１５公里，最強的一次約在一時半發生，達到黎克特

制６級地震，震源深度１３公里。由於震央５公里範圍內平均海拔超過３６００米，當局仍在核

實災情。



５﹒ 內地疫情稍降，昨日新增本土及無症狀７３宗。上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠

肺炎確診病例６例和無症狀感染者５例，其中１例確診病例和４例無症狀感染者在隔離管控中發

現，社會面出現６例陽性感染者。針對新出現的６例社會面感染者，上海新增４個中風險地區，

位於寶山、閔行、徐匯。目前上海共有２３個中風險地區。本周末，上海將對浦東新區、黃浦區

、靜安區、徐匯區、虹口區、寶山區、閔行區等６月１日以來有社會面陽性感染者報告的區實施

「應檢盡檢」，包括居村、樓宇、園區、街面、場所等，做到不落一戶、不漏一人。上述區域在

採樣時段實行封閉管理，採樣結束後解除封閉。北京通報，昨日新增７例本土確診病例和１例無

症狀感染者。昨日北京市篩查發現一起涉酒吧的聚集性疫情。截至９日１５時，共判定密接

２５３人，次密接１８人，傳播鏈涉及６個區。此外，世界衛生組織（ＷＨＯ）專家小組昨日公

開報告，指仍然缺乏解釋疫情如何開始的關鍵數據，因此對任何合理假設持開放態度。專家小組

的報告提到，由於缺乏中國方面提供的部分數據，新冠病毒溯源調查無法達成結論。



６﹒ 市場監管總局發布關於查處哄抬價格違法行為的指導意見，提出各級市場監管部門要健全

市場價格異常波動應急機制，完善應急處置預案，強化監測預警，密切掌握價格動態，研判分析

價格走勢，提高價格異常波動的敏銳性，增強監管的預判性、有效性、針對性。營者有下列推動

或者可能推動商品價格過快、過高上漲行為之一的，市場監管部門可以認定構成《價格違法行為

行政處罰規定》第六條第一項規定的哄抬價格違法行為，包括，捏造生產、進貨成本信息並散布

的；捏造貨源緊張或者市場需求激增信息並散布的；捏造其他經營者已經或者準備提價信息並散

布的。此外，在銷售商品過程中，強制搭售商品，變相大幅度提高商品價格的行為，監管部門可

以認定構成《價格違法行為行政處罰規定》的哄抬價格違法行為。此外，國稅總局就落實留抵退

稅政策舉行專題發布會，最新數據顯示，今年以來，截至６月９日，已累計新增退稅減稅降費及

緩稅緩費超２萬億元。其中，繼續實施製造業中小微企業緩繳政策累計緩繳稅費４２８９億元。



７﹒ 內地神秘富商肖建華失蹤多年後，據《華爾街日報》引述消息稱，他最快將於本月在上海

受審。中國官方目前未透露肖建華的動向。知情人士透露，檢方計劃起訴肖建華非法吸納公眾存

款，惟無法確定檢方計劃對肖建華提出的具體指控。中國金融監管機構在２０２０年７月１７日

接管肖建華曾掌舵的「明天系」四家保險公司、兩家信託公司和三家證券公司，意味著「明天系

」旗下的核心金融機構，都已正式被接管。其中，被當局接管兩年、接管期即將到期的「明天系

」險企天安財險，昨日（９日）在上海聯交所掛牌轉讓，底價２１﹒１４億元。虧損嚴重、信託

逾期的天安財險，截至目前仍處於資不抵債的狀況，公司總資產為１４４﹒０１億元，而總負債

則１５２﹒５５億元。天安財險轉讓的資產包括公司所有資產、負債及其保險業務，買方還必須

無條件接收公司全部員工。天安財險表示，如未能在掛牌期間徵集到符合條件的投資者，公司將

通過其他方式持續推進風險處置工作。失去天安財險控制權但仍掌握控股權的西水股份

（滬：６００２９１），已於本周二（７日）收市後終止上市。



８﹒ 彭博美元指數攀升至三周高點，１０年期美國國債殖利率繼續上升，保持在３％上方。人

民幣中間價兩連貶刷逾一周低，即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨低開６２點子，全日跌９０點，收

報６﹒６９２７，錄四連貶，續刷６月１日以來逾一周最低。交易員稱，歐洲央行會議缺乏更多

細節，歐元表現不佳，另外美國通脹數據仍可能超預期強勢，美元也可能因此獲得進一步提振，

人民幣外部環境重新趨於惡化。他們並表示，中國疫情持續反復，給經濟復甦帶來更多不確定性

，這也會影響人民幣表現；另外近期日圓持續轉弱，日本的出口競爭力上升，作為應對，人民幣

偏弱也符合中國的利益。德商銀行駐新加坡高級經濟學家周浩認為，未來幾年政策收緊可能導致

美元走強，而中國的迴旋餘地要小得多；另外中美貨幣政策分化也會施壓人民幣，估計人民幣在

２０２２年底和２０２３年底分別為６﹒７和６﹒８。瑞銀中國更預計人幣匯率年底將達到

６﹒９，甚至跌破７關口。（ｗｌ）

