《鍾之日記》６月１０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



得益疫情趨緩及市場供應的充足，內地５月通脹及ＰＰＩ數據偏好，５月份ＣＰＩ按年升

２﹒１％，按月持平，略低於市場預期的漲２﹒２％。５月ＰＰＩ同比上漲６﹒４％，漲幅較４

月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３月以來１４個月新低，符合市場預期。分析指，ＣＰＩ

水平全年料總體維持低位，這為貨幣政策的進一步寬鬆提供了較好基礎。植信投資研究院認為，

翹尾因素影響大幅消退令５月ＰＰＩ下行，與ＣＰＩ剪刀差迅速由４月的５﹒９％收窄為５月的

４﹒３％，預測６月ＣＰＩ同比可能繼續持平或小幅下降，ＰＰＩ繼續維持下行趨勢。

人行收市後公布的５月信貸數據普遍大超預期。５月末，Ｍ２同比增長１１﹒１％，增速分

別比上月末和上年同期高０﹒６個和２﹒８個百分點，顯著高於市場預期的增１０﹒４％。５月

份，人民幣貸款增加１﹒８９萬億元，同比多增３９２０億元，環比更多增１﹒２４萬億元或逾

１﹒９倍，亦顯著多於市場預期的增１﹒３萬億元。社融方面，５月社會融資規模增量為

２﹒７９萬億元，比上年同期多８３９９億元，環比４月多增１﹒８８萬億元或２﹒０７倍，亦

顯著多於市場預期的增２﹒０１５萬億元。



＊香江魚缸爭持，Ａ場周升１﹒３％＊



隔晚美股急挫，螞蟻否認重啟ＩＰＯ計劃，內地數據偏好，香江魚缸全日好淡爭持，恒指低

開３４６點，曾跌３８１點，低見２１４８７點，但十天線（現處２１４５２）有支持，午後最

多升６５點，高見２１９３５點，最終恒指收報２１８０６點，跌６２點或０﹒３％；科技股指

數全日收報４８２６點，升７６點或１﹒６２％。恒指收市後換馬，成交急增至１８０３億元。

滬深股市先跌後升，滬綜指最多跌２８點或０﹒８７％，低見３２１０點，低位有吸納，大

市倒升，最終收升１﹒４２％，報３２８４﹒８３點，深成指升１﹒９％，創業板指更升

２﹒２５％。總結全周，滬綜指升１﹒３％。兩市成交額時隔一個交易日再度突破１萬億元，成

交１０５０５億元人民幣，按日增加７﹒５％。外資金通過滬股通、深股通流入１１６﹒２２億

人民幣，為連續１０日淨流入。



＊比亞迪下周除淨Ａ股破頂，王傳福身家大漲＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）股價昨日小憩一下後，今日狀態回勇，Ｈ股盤

中一度高見３１９﹒４元，創逾半年新高，收盤報３１５﹒８元漲５﹒３％；Ａ股走勢更強，一

度升至３５０元人民幣，創歷史新高，收盤飆８﹒２％報３４８﹒８元人民幣，總市值首度突破

１萬億元人民幣大關，企穩全球市值第三大車企，也是榜單前十中唯一的中國車企。比亞迪在８

日公布調整回購股份方案，將Ａ股回購價格上限由每股不超過３００元調高為每股不超過４００

元人民幣。

比亞迪下周一（１３日）除淨，末期息１０﹒５分人民幣。

彭博億萬指數顯示，比亞迪創始人王傳福成為２０２２年中國身家漲幅最大的人，其身家在

２０２２年以來已大增３０﹒８億美元至２５７億美元，超過美的創始人何享健成為中國第六大

富豪。

根據官方公布的數據顯示，比亞迪乘用車在剛剛過去的５月份共銷售１１４１８３輛，相比

去年同期的４５１７６輛實現增長１５２﹒８％，其中比亞迪ＤＭ系列在５月的銷量為

６０８３４輛，而剩下的５３３４９輛銷量則是來源ＥＶ車型。另外，比亞迪在今年１－５月份

的累計銷量已經達到５０９４４４輛，達到２０２１年全年銷量（７３００９３輛）的

６９﹒８％。



＊螞蟻ＩＰＯ續泡湯，阿里港股仍升＊



針對報道指中國證監會成立工作組評估螞蟻集團重啟上市，中證監及螞蟻集團昨日晚上均齊

齊否認。中證監發聲明稱沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內

外上市。螞蟻隨後亦公告指，集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動

ＩＰＯ的計劃。

螞蟻ＩＰＯ再遇滑鐵盧，隔晚反映中概股表現的納斯特中國金龍指數急瀉６﹒７６％，熱門

中國概念股回落，阿里巴巴美股由升倒跌超過８％。不過，港股阿里（０９９８８）抗跌，全日

升１﹒３５％，報１１２﹒８元，連升５日，累計升幅２２﹒２１％。

其他科技股齊升，騰訊（００７００）升０﹒４１％，京東（０９６１８）升０﹒７２％，

網易（０９９９９）升３﹒０５％。



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