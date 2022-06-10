《經濟通通訊社１０日專訊》內地疫情封控令陷入債務困局的部分內房企業在５月「雪上加

霜」，最新披露的５月銷售均表現疲弱。招商蛇口（深：００１９７９）最新公布的５月合同銷

售金額僅錄１６１﹒１７億元（人民幣．下同），同比減少近五成。

招商蛇口９日晚間公告，５月公司實現合同銷售面積７２﹒０１萬平方米，同比減少

４６﹒０８％；實現合同銷售金額１６１﹒１７億元，同比減少４７﹒９５％。２０２２年１－

５月，公司累計實現合同銷售面積３３１﹒９１萬平方米，同比減少４２﹒７３％；累計實現合

同銷售金額７７５﹒５２億元，同比減少４１﹒５３％。

招商蛇口股價走弱，半日跌１﹒７％，報１２﹒３３元。



＊萬科及保利５月合同銷售額均跌逾四成＊



而其他內地房企早前公布的５月銷售數據亦疲軟，萬科及保利合同銷售金額同比均跌超過四

成。

萬科（深：０００００２）５月合同銷售金額３０７﹒６億元，按年跌４６﹒６％。首五月

公司累計實現合同銷售面積９８１﹒１萬平方米，合同銷售金額１６８１﹒１億元，按年跌

４１﹒４％。

保利置業（００１１９）公布，５月集團實現合同銷售金額約２８億元，按年減少

４６﹒１５％。今年首５個月，合約銷售額１０７億元，按年減少４９﹒０５％。期內，合約銷

售面積約５８﹒５萬平方米，按年跌４６﹒９１％。

萬科Ａ目前升０﹒０６％，報１７﹒８４元，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒８％，

報１５﹒４５元。其他地產股亦偏軟，濱江集團（深：００２２４４）跌２﹒４％，南國置業

（深：００２３０５）跌２﹒９％，天保基建（深：０００９６５）跌１％，城投控股

（滬：６００６４９）跌０﹒９％。（ｄｗ）

