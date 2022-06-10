《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ場汽車板塊低開高走，海馬汽車（深：０００５７２）漲停

，漢馬科技（滬：６００３７５）升３﹒７％，亞星客車（滬：６００２１３）升３﹒５％，金

龍汽車（滬：６００６８６）升２﹒６％，江淮汽車（滬：６００４１８）升２﹒６％，北汽藍

谷（滬：６００７３３）升２﹒２％。

據乘聯會數據，５月乘用車市場零售１３５﹒４萬輛，同比下降１６﹒９％，環比增長

２９﹒７％。５月新能源乘用車零售銷量３６﹒０萬輛，同比增長９１﹒２％，環比增長

２６﹒９％。乘聯會表示，目前國內疫情高點已過，復工復產循序漸進，６月預計產銷同比實現

１０％以上增長。

光大證券指出，汽車行業正在經歷２０１５年至今的利好政策扶持力度最大且最為密集的階

段，預計政策扶持及供需雙向優化或帶動全年產銷前低後高的趨勢更為明確。

另外，特斯拉上海工廠的上萬名員工在經過數月以來的閉環管理，今日終於能夠離開工廠回

到住家。據外電引述知情人士透露，特斯拉上海廠已計劃在６月１０日結束閉環生產，並已告知

員工，可以在１０日下班後離開工廠。特斯拉供應鏈相關股表現強勢，萬安科技

（深：００２５９０）、繼峰股份（滬：６０３９９７）漲停立中集團（深：３００４２８）升

１０﹒８％，中偉股份（深：３００９１９）升８﹒７％，中鼎股份（深：０００８８７）升

８％，博威合金（滬：６０１１３７）升７﹒２％，文燦股份（滬：６０３３４８）升７﹒３％

。（ｄｗ）

