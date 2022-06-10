《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》銀保監召開小微金融工作專題（電視電話

）會議。會議要求，２０２２年繼續實現普惠型小微企業貸款「兩增」目標，確保個體工商戶貸

款增量擴麵。銀行機構要層層抓實小微企業信貸計劃執行，向受疫情影響嚴重地區進一步傾斜信

貸資源。國有大型銀行要確保全年新增普惠型小微企業貸款１﹒６萬億元（人民幣．下同）。股

份製銀行要在完成現有信貸計劃的基礎上，對具備條件的地方進一步增加投放。地方法人銀行要

用好用足普惠小微貸款支持工具、支小再貸款等政策，進一步做大普惠型小微企業貸款增量。

會議強調，針對突出問題改進優化金融服務。對受疫情影響嚴重的餐飲、零售、文化、旅遊

、交通運輸、製造業等行業企業和貨車司機，要合理設定延期還本付息條件，可適當放寬延期期

限。堅持完善「敢貸願貸能貸會貸」的專業體制機制，抓實績效考核、盡職免責、不良容忍等機

制在基層落地實施。堅決遏制不規範經營行為，嚴格落實信貸融資收費和服務價格管理規定。



一季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和

小微企業主貸款）餘額５３﹒４萬億元，其中單戶授信總額１０００萬元及以下的普惠型小微企

業貸款餘額２０﹒６萬億元，同比增速為２２﹒６％。

