《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京通報，昨日新增７例本土確診病例和

１例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增２例境外輸入確診病例和６例無症狀感染者，無新增

疑似病例。治癒出院１９例。另據密雲區今早通報，該區新增一例涉酒吧病例，酒吧傳播鏈已涉

及６個區。



＊地下密閉通風不良的場所將一律暫停開放＊



昨日北京市篩查發現一起涉酒吧的聚集性疫情。截至９日１５時，共判定密接２５３人，次

密接１８人。西城區對銀錠橋衚衕、煙袋斜街及相關區域採取封控、管控措施，對封管控區內人

員全員進行核酸檢測。昌平區對天通苑北街道天通苑西三區，東小口鎮魏窯村、半截塔村，北七

家鎮冠華苑小區、冠雅苑小區、白廟村、燕青公司３１號樓進行臨時管控。懷柔區已排查風險點

位５個，將紅螺鎮村和蘆莊村划為封控區，判定密接、次密接和風險人員１６５人，全部落實管

控措施。與此同時，北京立即布置在全市範圍內開展酒吧、ＫＴＶ、網吧等場所防疫檢查，防控

措施落實不到位、地下密閉通風不良的場所將一律暫停開放。

今日起，首都醫科大學附屬北京同仁醫院亦莊院區門診、急診、住院暫停接待患者，恢復時

間另行通知。醫院發熱門診正常運行。

