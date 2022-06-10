《經濟通通訊社１０日專訊》中證監系統再有前官員被查。據中紀委駐中國證監會紀檢監察

組、山東省紀委監委消息，早前傳失聯的民生證券董事長，中國證券監督管理委員會山東證監局

原黨委書記、局長馮鶴年涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

馮鶴年為中證監舊人，在中證監工作１８年，歷任山東證監局局長兼黨委書記，中國證監會

法律部副主任，非上市公眾公司部主任，創業板發行監管部主任。馮鶴年於２０１５年７月辭職

下海，此後曾擔任中國通海國際金融有限公司執行董事、中國泛海控股集團有限公司董事。在

２０１６年１２月馮鶴年履職民生證券董事長、黨委書記兼總裁。

馮鶴年被查事發突然，有內媒報道指他失聯前一日還在正常批業務流程。馮鶴年還曾在今年

２月上海舉辦的民生證券策略會上表態，該公司已開始籌備上市工作，要力爭在三年內登陸資本

市場。資深行業人士表示，掌舵人受查或對民生證券的生產經營和上市會產生影響，但主要看被

帶走調查的人涉及事項是否跟當前任職公司相關。



＊或與中證監曾長虹王宗成案有關＊



報道指，馮鶴年此次受查大概率與６月２日因涉嫌嚴重違紀違法而接受紀律審查和監察調查

的中證監原會計部主任王宗成案一脈相承。履歷顯示，王宗成、去年１０月被查的曾長虹以及本

次失聯的馮鶴年都曾在創業板發行監管部任職。２０１２年４月，王宗成進入創業板發行監管部

，任巡視員兼副主任。彼時，與其同任副主任的還有曾長虹。（ｄｗ）

