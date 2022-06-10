《經濟通通訊社１０日專訊》中國汽車工業協會發布最新數據顯示，中國５月份汽車銷量

１８６﹒２萬輛，同比下降１２﹒６％，環比上漲５７﹒６％。１－５月份累計汽車銷量

９５５﹒５萬輛，同比下降１２﹒２％。

５月乘用車銷量同比下降１﹒４％。５月新能源汽車銷量４４﹒７萬輛，同比增長

１０５﹒２％；１－５月累計銷量２００﹒３萬輛，同比增長１１１﹒２％。

純電動汽車產銷分別完成１６４﹒２萬輛和１５８﹒６萬輛，同比均增長１倍；插電式混合

動力汽車產銷分別完成４２﹒７萬輛和４１﹒６萬輛，同比分別增長１﹒９倍和１﹒７倍；燃料

電池汽車產銷分別完成０﹒１萬輛和０﹒９萬輛，同比分別增長５﹒８倍和３﹒５倍。

中汽協表示，受利好因素影響，５月汽車產銷呈現明顯恢復性增長。乘用車產量已高於同期

水平，銷量略低於同期水平，恢復情況良好；商用車市場恢復程度明顯不足，產銷同比依然呈明

顯下降。新能源汽車表現依然出色。本月出口表現也較為突出，出口量創年內新高。



＊５月汽車出口２４﹒５萬輛，創年內新高＊



５月，盡管受到國際物流不暢、國內供給能力較弱等因素影響，汽車月度出口仍創出年內新

高。當月企業出口２４﹒５萬輛，環比增長７３％，同比增長６２﹒３％。其中，乘用車本月出

口１９﹒６萬輛，環比增長９７﹒５％，同比增長６９﹒７％；商用車出口４﹒９萬輛，環比增

長１５﹒８％，同比增長３８﹒２％。

５月新能源車出口３﹒９萬輛，佔總量的２１﹒２％。特斯拉實現觸底反彈，共出口

２２３４０輛；自主品牌方面，上汽乘用車的新能源出口８２１２輛，東風易捷特出口３９３７

輛，吉利汽車出口１７８６輛，奇瑞汽車新能源出口６７０輛、長城新能源汽車５０６輛，比亞

迪新能源汽車４１５輛。（ｊｔ）

