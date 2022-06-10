《經濟通通訊社１０日專訊》針對總部裁員２０％傳聞，內地長租公寓平台自如回應稱，公

司目前只是對個別部門進行正常的組織優化調整，但會持續加大服務客戶和業主的管家團隊的招

聘。公司表示，今年上半年的疫情對行業和企業經營發展提出很大挑戰，但公司積極在各個經營

維度優化調整，目前經營規模穩健，為廣大租客和業主提供各項租住服務保障。惟早前有消息稱

，自如將裁減包括網絡營銷、運營管理等多個部門的員工，並將旗下房源縮減逾一成，員工業績

獎金減半。自如方面否認傳聞。

不過，科技媒體《３６氪》引述多名自如員工指，公司自６月份開始大規模裁員，賠償標準

Ｎ＋１（每工作１年支付１个月工資），只給２至３日的交接的時間。本次雖還未波及到一線業

務部門，但有前線員工說績效工資被大打折扣，屬於變相減薪，相同的收房數量從之前的

１００００元人民幣降到５０００元人民幣。

有內部員工透露，自如早年在資本助推下迅速擴張，為了衝規模，有大批房源是在樓市旺季

中收來的，價格要比同行給的高，導致部分房源仍收不回成本。另外，自如受非一線城市業務拖

累，整體出租率也不及其他主流平台。與去年公開的１００萬間房源對比，自如目前房源數量已

降至８５萬間，減少１５萬間。（ｗｌ）

