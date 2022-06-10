《經濟通通訊社１０日專訊》北京市稅務局第二稽查局通過稅收大數據分析，發現網絡電競

主播孫自烜（網名：帝師）涉嫌偷逃稅款。經查，孫自烜在２０１９年至２０２０年期間，未依

法辦理納稅申報少繳個人所得稅１９７﹒８６萬元（人民幣．下同），通過借助中間公司隱匿個

人取得的直播打賞收入偷逃個人所得稅２２０﹒１２萬元，少繳其他稅費３４﹒７６萬元。

稅務部門立案後，孫自烜仍存在僥幸心理，不如實提供有關情況，在稅務部門掌握相關證據

後，才承認存在的問題並補繳了稅款。綜合考慮上述情況，北京市稅務局第二稽查局依據相關法

律法規規定，對孫自烜追繳稅款、加收滯納金並擬處罰款，共計１１７１﹒４５萬元。



＊主播須主動申報４５％個人勞務所得稅＊



昨天傍晚，「帝師」在個人微博（粉絲２０３﹒７萬）發布致歉聲明，透露拖欠的稅款已經

在年初補繳。帝師表示，第一次收到稅務部門通知，讓其配合調查是去年年底，因之前稅法方面

的意識和相關知識極其匱乏，當時並不知道每個主播都要主動申報４５％的個人勞務所得稅。但

他承認，「這事只能怪自己無知吧」。目前，其抖音賬號顯示已被封禁。

在今年３月召開的國新辦增值稅留抵退稅國務院政策例行吹風會上，稅務總局副局長王道樹

表示，對偷稅、騙稅、騙補等行為堅決打擊、嚴懲不貸。事實上，通過稅收大數據查繳偷逃稅情

況，孫自烜並不是首例。去年１１月，兩名網紅朱宸慧（雪梨）、林珊珊同樣涉嫌偷逃稅款被罰

。更令市場關注的是另一頭部網紅主播黃薇（網名：薇婭），因在２０１９年至２０２０年期間

偷逃稅款６﹒４３億元，其他少繳稅款０﹒６億元。（ｗｌ）

