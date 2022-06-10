《經濟通通訊社１０日專訊》市場監管總局發布關於查處哄抬價格違法行為的指導意見，提

出各級市場監管部門要健全市場價格異常波動應急機制，完善應急處置預案，強化監測預警，密

切掌握價格動態，研判分析價格走勢，提高價格異常波動的敏銳性，增強監管的預判性、有效性

、針對性。各級市場監管部門要加大市場巡查力度，及時梳理投訴舉報線索，密切關注群眾反映

問題，加強對重點區域、重點環節、重點商品的價格監管，依法查處哄抬價格等價格違法行為。

對性質嚴重、社會影響大的典型案例要公開曝光，發揮震懾和警示作用。

經營者有下列推動或者可能推動商品價格過快、過高上漲行為之一的，市場監管部門可以認

定構成《價格違法行為行政處罰規定》第六條第一項規定的哄抬價格違法行為，包括，捏造生產

、進貨成本信息並散布的；捏造貨源緊張或者市場需求激增信息並散布的；捏造其他經營者已經

或者準備提價信息並散布的。

此外，在銷售商品過程中，強制搭售商品，變相大幅度提高商品價格的行為，監管部門可以

認定構成《價格違法行為行政處罰規定》的哄抬價格違法行為。（ｗｌ）

