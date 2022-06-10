《經濟通通訊社１０日專訊》針對報道指中國證監會成立工作組評估螞蟻集團重啟上市，中

證監及螞蟻集團昨日晚上均齊齊否認。中證監發聲明稱沒有進行這方面的評估和研究工作，但支

持符合條件的平台企業在境內外上市。螞蟻隨後亦公告指，集團正在監管部門的指導下專注落實

整改工作，目前沒有啟動ＩＰＯ的計劃。

螞蟻ＩＰＯ再遇滑鐵盧，隔晚反映中概股表現的納斯特中國金龍指數急瀉６﹒７６％，熱門

中國概念股回落，阿里巴巴美股由升倒跌超過８％。

滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒７６％，報３２１４﹒１８點，深成

指低開０﹒６５％，新冠檢測、煙草、軍工股造好，光伏、豬肉股走低。

內地昨日新增本土確診病例３０例，新增本土無症狀感染者４３例。上海及北京因應疫情出

現變化，較早時實施新的防疫封控措施，部分地區民眾要居家抗疫。國家主席習近平在四川考察

時指出，要毫不動搖堅持「動態清零」總方針，抓緊抓實疫情防控重點工作，堅決鞏固住來之不

易的疫情防控成果。

另外，四川阿壩州馬爾康市由午夜起，１８分鐘內先後發生４次地震，震級３﹒４級至

５﹒８級，震源深度１０公里至１５公里，最強的一次約在一時半發生，達到黎克特制６級地震

，震源深度１３公里。由於震央５公里範圍內平均海拔超過３６００米，當局仍在核實災情。

人民銀行連續４１日進行百億元逆回購操作，今日無逆回購到期，即投放１００億元人民幣

。公開市場本周共５００億元人民幣逆回購到期，累計本周操作量完全對沖到期量。（ｃａ）

