《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局今早開市後公布，５月份全國居民消費價格指數

（ＣＰＩ）按年升２﹒１％，按月持平，略低於市場預期的漲２﹒２％。５月全國工業生產者出

廠價格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒４％，漲幅較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３月以來

１４個月新低，符合市場預期。市場分析指，ＣＰＩ水平全年料總體維持低位，這為貨幣政策的

進一步寬鬆提供了較好的基礎。但核心物價維持低位，內需動能有待加強。此外，從５月ＰＰＩ

同比看，工業部門通脹壓力有所逐步緩解，但能源與原材料投入價格繼續維持高位，部分中下游

企業經營仍面臨壓力。

通脹及工業數據偏好，滬深股市半日齊齊轉燈，滬綜指半日轉升０﹒５８％，報

３２５７﹒５９點，深成指升０﹒８８％，創業板指更升近１％。兩市半日成交５６３７億元（

人民幣．下同），較上日同時段成交減７﹒１％，外資半日流入逾５５億元。新冠檢測、煙草、

軍工股造好，光伏、豬肉股走低。

針對報道指中國證監會成立工作組評估螞蟻集團重啟上市，中證監及螞蟻集團昨日晚上均齊

齊否認。中證監發聲明稱沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內

外上市。螞蟻隨後亦公告指，集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動

ＩＰＯ的計劃。螞蟻ＩＰＯ再遇滑鐵盧，隔晚反映中概股表現的納斯特中國金龍指數急瀉

６﹒７６％，熱門中國概念股回落，阿里巴巴美股由升倒跌超過８％。



＊納醫保支付範圍藥股走強，統一平台上線電子煙拉升＊



乘聯會料內地６月乘用車產銷同比增一成，汽車板塊低開高走，海馬汽車

（深：０００５７２）漲停，漢馬科技（滬：６００３７５）升３﹒５％，金龍汽車

（滬：６００６８６）升３﹒１％，亞星客車（滬：６００２１３）升２﹒６％，江淮汽車

（滬：６００４１８）、北汽藍谷（滬：６００７３３）齊漲２﹒７％。

天津市表示支持部分中藥飲片納入醫保支付範圍，開展中成藥帶量採購，逐步推進醫療機構

中藥配方顆粒、中藥飲片網上採購。中藥股走高，康惠製藥（滬：６０３１３９）漲７﹒９％，

太極集團（滬：６００１２９）升６﹒６％，濟川藥業（滬：６００５６６）升５﹒６％。

全國統一電子煙交易管理平台１５日上線。電子煙概念股盤中拉升，順灝股份

（深：００２５６５）漲６﹒１％，贏合科技（深：３００４５７）飆７﹒４％，陝西金葉

（深：０００８１２）走高２﹒２％，電連技術（深：３００６７９）升３﹒５％，勁嘉股份

（深：００２１９１）升１﹒９％，億緯鋰能（深：３０００１４）升３﹒１％。



＊險企首季淨利同比降，保險股普跌＊



中國保險行業協會數據顯示，今年第一季度，內地保險行業８３家財產險公司和８５家人身

險公司總體淨利潤為３４４﹒４５億元，同比下降６５﹒５％。保險股普跌，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌０﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）跌０﹒４％。

至於券商股持續拉升，國聯證券（滬：６０１４５６）漲停，光大證券

（滬：６０１７８８）升８﹒１％，中銀證券（滬：６０１６９６）升３﹒８％，中金公司

（滬：６０１９９５）升３﹒３％，廣發證券（深：０００７７６）升３﹒１％，天風證券

（滬：６０１１６２）升２﹒２１％。（ｃａ）

