《經濟通通訊社１０日專訊》得益疫情趨緩及市場供應的充足，內地５月通脹及ＰＰＩ數據

偏好，滬深股市先跌後升，滬綜指最多跌２８點或０﹒８７％，低見３２１０點，低位有吸納，

大市倒升，最終收升１﹒４２％，報３２８４﹒８３點，深成指升１﹒９％，創業板指更升

２﹒２５％。總結全周，滬綜指升１﹒３％。

兩市超４０００股飄紅，汽車產業鏈掀漲停潮，鋰電、光伏等賽道股集體活躍，券商股繼續

走強。滬深兩市成交額時隔一個交易日再度突破１萬億元，成交１０５０５億元（人民幣．下同

），按日增加７﹒５％。外資金通過滬股通、深股通流入１１６﹒２２億，為連續１０日淨流入

。

國家統計局公布，５月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升２﹒１％，按月持平，略

低於市場預期的漲２﹒２％。５月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒４％，漲幅

較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３月以來１４個月新低，符合市場預期。

市場分析指，ＣＰＩ水平全年料總體維持低位，這為貨幣政策的進一步寬鬆提供了較好的基

礎。植信投資研究院表示，翹尾因素影響大幅消退令５月ＰＰＩ下行，與ＣＰＩ剪刀差迅速由４

月的５﹒９％收窄為５月的４﹒３％，預測６月ＣＰＩ同比可能繼續持平或小幅下降，ＰＰＩ繼

續維持下行趨勢。



＊比亞迪Ａ飆８％破頂，市值破萬億人幣＊



比亞迪（深：００２５９４）午後愈戰愈勇，升幅擴大，升至３５０元，創歷史新高，收市

仍飆８％，報３４８﹒８元，總市值首度突破１萬億人民幣大關，企穩全球市值第三大車企，也

是榜單前十中唯一的中國車企。

據乘聯會數據，５月乘用車市場零售１３５﹒４萬輛，同比下降１６﹒９％，環比增長

２９﹒７％。乘聯會表示，目前國內疫情高點已過，復工復產循序漸進，６月預計產銷同比實現

１０％以上增長。汽車產業鏈掀漲停潮，立中集團（深：３００４２８）、國機汽車

（滬：６００３３５）、湘油泵（滬：６０３３１９）、小康股份（滬：６０１１２７）、泉峰

汽車（滬：６０３９８２）、旭升股份（滬：６０３３０５）等多股集體封板。

軍工板塊續走強，立中集團（深：３００４２８）、天通股份（滬：６００３３０）、哈工

智能（深：０００５８４）、沃特股份（深：００２８８６）、際華集團（滬：６０１７１８）

、紫光國微（深：００２０４９）等多股漲停。



＊再有新政策出台，電力股走強＊



發改委、國家能源局發布《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，為中國新能源

高質量發展及由此帶動的經濟社會轉型作出頂層設計。電力股走強，華能水電

（滬：６０００２５）漲４﹒６％，桂冠電力（滬：６００２３６）升２﹒４％，川投能源

（滬：６００６７４）升２％。

全國統一電子煙交易管理平台將於６月１５日上線。電子煙概念股拉升，順灝股份

（深：００２５６５）漲５﹒８％，贏合科技（深：３００４５７）飆７﹒２％，陝西金葉

（深：０００８１２）走高３﹒９％，電連技術（深：３００６７９）升５﹒５％，勁嘉股份

（深：００２１９１）升２﹒９％，億緯鋰能（深：３０００１４）升５﹒５％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４２３８﹒９９ ＋１﹒５２

上證綜合指數 ３２８４﹒８３ ＋１﹒４２ ５０４２﹒００

深證綜合指數 ２０８５﹒３１ ＋１﹒９４ ５４６３﹒００

上證Ｂ股指數 ３１２﹒０７ ＋０﹒９０ ２﹒１９

深證Ｂ股指數 １１３２﹒５３ ＋０﹒９９ ０﹒７７

上證１８０指數 ８９９７﹒９６ ＋１﹒２６

上證３８０指數 ５９４２﹒１５ ＋１﹒９０

深證成份指數 １２０３５﹒１５ ＋１﹒９０

中小創新指數 ２３０１﹒７３ ＋２﹒１２

深圳創業板指數 ２５５６﹒４７ ＋２﹒２５

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