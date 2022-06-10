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AH股新聞

10/06/2022 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升１﹒４％，ＣＰＩ與ＰＰＩ剪刀差大幅收窄

　　《經濟通通訊社１０日專訊》得益疫情趨緩及市場供應的充足，內地５月通脹及ＰＰＩ數據
偏好，滬深股市先跌後升，滬綜指最多跌２８點或０﹒８７％，低見３２１０點，低位有吸納，
大市倒升，最終收升１﹒４２％，報３２８４﹒８３點，深成指升１﹒９％，創業板指更升
２﹒２５％。總結全周，滬綜指升１﹒３％。
　　兩市超４０００股飄紅，汽車產業鏈掀漲停潮，鋰電、光伏等賽道股集體活躍，券商股繼續
走強。滬深兩市成交額時隔一個交易日再度突破１萬億元，成交１０５０５億元（人民幣．下同
），按日增加７﹒５％。外資金通過滬股通、深股通流入１１６﹒２２億，為連續１０日淨流入

　　國家統計局公布，５月份全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升２﹒１％，按月持平，略
低於市場預期的漲２﹒２％。５月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒４％，漲幅
較４月回落１﹒６個百分點，創２０２１年３月以來１４個月新低，符合市場預期。
　　市場分析指，ＣＰＩ水平全年料總體維持低位，這為貨幣政策的進一步寬鬆提供了較好的基
礎。植信投資研究院表示，翹尾因素影響大幅消退令５月ＰＰＩ下行，與ＣＰＩ剪刀差迅速由４
月的５﹒９％收窄為５月的４﹒３％，預測６月ＣＰＩ同比可能繼續持平或小幅下降，ＰＰＩ繼
續維持下行趨勢。

＊比亞迪Ａ飆８％破頂，市值破萬億人幣＊

　　比亞迪（深：００２５９４）午後愈戰愈勇，升幅擴大，升至３５０元，創歷史新高，收市
仍飆８％，報３４８﹒８元，總市值首度突破１萬億人民幣大關，企穩全球市值第三大車企，也
是榜單前十中唯一的中國車企。　　　　　
　　據乘聯會數據，５月乘用車市場零售１３５﹒４萬輛，同比下降１６﹒９％，環比增長
２９﹒７％。乘聯會表示，目前國內疫情高點已過，復工復產循序漸進，６月預計產銷同比實現
１０％以上增長。汽車產業鏈掀漲停潮，立中集團（深：３００４２８）、國機汽車
（滬：６００３３５）、湘油泵（滬：６０３３１９）、小康股份（滬：６０１１２７）、泉峰
汽車（滬：６０３９８２）、旭升股份（滬：６０３３０５）等多股集體封板。
　　軍工板塊續走強，立中集團（深：３００４２８）、天通股份（滬：６００３３０）、哈工
智能（深：０００５８４）、沃特股份（深：００２８８６）、際華集團（滬：６０１７１８）
、紫光國微（深：００２０４９）等多股漲停。

＊再有新政策出台，電力股走強＊

　　發改委、國家能源局發布《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，為中國新能源
高質量發展及由此帶動的經濟社會轉型作出頂層設計。電力股走強，華能水電
（滬：６０００２５）漲４﹒６％，桂冠電力（滬：６００２３６）升２﹒４％，川投能源
（滬：６００６７４）升２％。
　　全國統一電子煙交易管理平台將於６月１５日上線。電子煙概念股拉升，順灝股份　
（深：００２５６５）漲５﹒８％，贏合科技（深：３００４５７）飆７﹒２％，陝西金葉
（深：０００８１２）走高３﹒９％，電連技術（深：３００６７９）升５﹒５％，勁嘉股份
（深：００２１９１）升２﹒９％，億緯鋰能（深：３０００１４）升５﹒５％。（ｃａ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４２３８﹒９９　　＋１﹒５２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２８４﹒８３　　＋１﹒４２　　　　５０４２﹒００　　
　　深證綜合指數　　２０８５﹒３１　　＋１﹒９４　　　　５４６３﹒００　　
　　上證Ｂ股指數　　　３１２﹒０７　　＋０﹒９０　　　　　２﹒１９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３２﹒５３　　＋０﹒９９　　　　　０﹒７７　　　　
　　上證１８０指數　８９９７﹒９６　　＋１﹒２６　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５９４２﹒１５　　＋１﹒９０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１２０３５﹒１５　＋１﹒９０　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２３０１﹒７３　　＋２﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２５５６﹒４７　　＋２﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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