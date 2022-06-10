《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數半日升０﹒２３％，報８９０６﹒４９點，上

證３８０指數半日升１﹒１１％，報５８９６﹒１５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８８﹒１４億元，用３１﹒８６

億元或６﹒１％。

國家發改委、國家能源局發布《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，為中國新

能源高質量發展及由此帶動的經濟社會轉型作出頂層設計。電力股走強，華能水電

（滬：６０００２５）漲３﹒７％，桂冠電力（滬：６００２３６）、華能國際

（滬：６０００１１）、川投能源（滬：６００６７４）等升近３％。

天津市表示支持部分中藥飲片納入醫保支付範圍，深化醫保供給側改革，開展中成藥帶量採

購。逐步推進醫療機構中藥配方顆粒、中藥飲片網上採購。中藥股走高，康惠製藥

（滬：６０３１３９）漲７﹒９％，太極集團（滬：６００１２９）升６﹒６％，濟川藥業

（滬：６００５６６）升５﹒６％。

中國保險行業協會數據顯示，今年第一季度，內地保險行業８３家財產險公司和８５家人身

險公司總體淨利潤為３４４﹒４５億元，同比下降６５﹒５０％。保險股普跌，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌０﹒７％，中國平安（滬：６０１３１８）跌０﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

