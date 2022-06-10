《經濟通通訊社１０日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒２６％，報８９９７﹒９６點，

上證３８０指數收升１﹒９％，報５９４２﹒１５點。

滬深兩市成交熾熱，券商股持續走強，廣發證券（深：０００７７６）升３﹒９％，中金公

司（滬：６０１９９５）升４﹒１％，中信建投（滬：６０１０６６）漲４％，國泰君安

（滬：６０１２１１）、招商證券（滬：６００９９９）、華泰證券 （滬：６０１６８８）升

約２％。

國家發改委、國家能源局發布《關於促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，為中國新

能源高質量發展及由此帶動的經濟社會轉型作出頂層設計。電力股走強，華能水電

（滬：６０００２５）漲４﹒６％，桂冠電力（滬：６００２３６）升２﹒４％，川投能源

（滬：６００６７４）升２％。

天津市表示支持部分中藥飲片納入醫保支付範圍，深化醫保供給側改革，開展中成藥帶量採

購。逐步推進醫療機構中藥配方顆粒、中藥飲片網上採購。中藥股走高，康惠製藥

（滬：６０３１３９）漲７﹒５，太極集團（滬：６００１２９）升５﹒５％，濟川藥業

（滬：６００５６６）升５﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

