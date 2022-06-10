《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指半日升０﹒８８％，報１１９１４﹒５２點，深證中

小創新指數半日升１﹒５８％，報２２８９﹒６３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９４﹒６４億元，用２５﹒３６

億元或４﹒９％。

據乘聯會數據，５月乘用車市場零售１３５﹒４萬輛，同比下降１６﹒９％，環比增長

２９﹒７％。乘聯會表示，目前國內疫情高點已過，復工復產循序漸進，６月預計產銷同比實現

１０％以上增長。汽車板塊低開高走，海馬汽車（深：０００５７２）漲停，恩捷股份

（深：００２８１２）、贛鋒鋰業（深：００２４６０）升近１％。

特斯拉上海工廠的上萬名員工在經過數月以來的閉環管理，今日終於能夠離開工廠回到住家

。特斯拉供應鏈相關股表現強勢，萬安科技（深：００２５９０）、中鼎股份

（深：０００８８７）升一成漲停，立中集團（深：３００４２８）飆１８﹒８％，中偉股份

（深：３００９１９）升逾９％。

全國統一電子煙交易管理平台將於６月１５日上線。電子煙概念股盤中拉升，順灝股份

（深：００２５６５）漲６﹒１％，贏合科技（深：３００４５７）飆７﹒４％，陝西金葉

（深：０００８１２）走高２﹒２％，電連技術 （深：３００６７９）升３﹒５％，勁嘉股份

（深：００２１９１）升１﹒９％，億緯鋰能（深：３０００１４）升３﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

