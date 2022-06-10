《經濟通通訊社１０日專訊》深證成指今日收升１﹒９％，報５９４２﹒１５點，深證中小

創新指數收升２﹒１２％，報２３０１﹒７３點。

光大證券認為，國防建設、裝備更新升級、國產化替代的牽引下，國防軍工行業將繼續保持

高景氣度，結合當前估值水平，維持行業「增持」評級。軍工板塊持續走強，立中集團

（深：３００４２８）飆兩成漲停，哈工智能（深：０００５８４）、沃特股份

（深：００２８８６）等多股升一成漲停。

據乘聯會數據，５月乘用車市場零售１３５﹒４萬輛，同比下降１６﹒９％，環比增長

２９﹒７％。乘聯會表示，目前國內疫情高點已過，復工復產循序漸進，６月預計產銷同比實現

１０％以上增長。汽車板塊低開高走，海馬汽車（深：０００５７２）漲停，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）升２﹒６％。

全國統一電子煙交易管理平台將於６月１５日上線。電子煙概念股拉升，順灝股份

（深：００２５６５）漲５﹒８％，贏合科技（深：３００４５７）飆７﹒２％，陝西金葉

（深：０００８１２）走高３﹒９％，電連技術 （深：３００６７９）升５﹒５％，勁嘉股份

（深：００２１９１）升２﹒９％，億緯鋰能（深：３０００１４）升５﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

