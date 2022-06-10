《經濟通通訊社１０日專訊》全國統一電子煙交易管理平台將於６月１５日上線。電子煙概

念股盤中拉升，順灝股份（深：００２５６５）漲停，贏合科技（深：３００４５７）飆

７﹒５％，陝西金葉（深：０００８１２）走高３﹒５％，電連技術（深：３００６７９）升

２﹒８％，勁嘉股份（深：００２１９１）升２﹒７％，億緯鋰能（深：３０００１４）升

２﹒３％，華寶股份（深：３００７４１）升２﹒２％，鵬輝能源（深：３００４３８）升

１﹒４％，欣旺達（深：３００２０７）彈１﹒１％。

全國統一電子煙交易管理平台主體功能將於６月１５日正式運行。依法取得煙草專賣許可證

的電子煙用煙鹼生產企業、霧化物生產企業、電子煙生產企業等市場主體應逐步上平台進行交易

和結算。

此外，國家煙草專賣局發布《電子煙行政許可和產品技術審評有關問題的解答》，透露近期

將審批發放一批符合行政許可條件的電子煙相關生產企業的煙草專賣生產企業許可證。浙商證券

分析師還表示，在更嚴格的標準和規範下，技術實力強的品牌龍頭仍然值得關注，重視思摩爾國

際（０６９６９）長期價值。（ｊｔ）

