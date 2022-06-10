《經濟通通訊社１０日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）Ａ股午後愈戰愈

勇，升幅擴大，升至３４９﹒８元（人民幣．下同），創歷史新高，目前仍飆７﹒８％，報

３４７﹒１元，總市值首度突破１萬億元大關，企穩全球市值第三大車企，也是榜單前十中唯一

的中國車企。

根據官方公布的數據顯示，比亞迪乘用車在剛剛過去的５月份共銷售１１４１８３輛，相比

去年同期的４５１７６輛實現增長１５２﹒８％，其中比亞迪ＤＭ系列在５月的銷量為

６０８３４輛，而剩下的５３３４９輛銷量則是來源ＥＶ車型。另外，比亞迪在今年１－５月份

的累計銷量已經達到５０９４４４輛，達到２０２１年全年銷量（７３００９３輛）的

６９﹒８％。

另外，６月８日，比亞迪公布調整回購股份方案，將Ａ股回購價格上限由每股不超過３００

元調高為每股不超過４００元。比亞迪負責人稱，調高Ａ股回購價格上限，是基於公司在資本市

場的表現及可能的信心。



＊據報特斯拉沒有聽到與比亞迪合作消息＊



比亞迪高管早前在接受《ＣＧＴＮ》採訪時表示，比亞迪尊重特斯拉，與馬斯克也是好朋友

，並透露將向特斯拉（Ｔｅｓｌａ）供應電池。然而，對於比亞迪將與特斯拉合作之事，似乎存

在烏龍。特斯拉相關人士昨日向《電動勢》回應表示，沒有聽到這個信息。值得一提的是，《

ＣＧＴＮ》主持人蕢鶯春已將比亞迪採訪視頻刪除。（ｊｔ）

