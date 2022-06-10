《經濟通通訊社１０日專訊》美國電動車巨頭特斯拉ＣＥＯ馬斯克早前表示，因對美國經濟

有「超級糟糕的感覺」，公司擬在電動車和電池生產線之外的員工中裁員１０％，並暫停全球招

聘，令特斯拉股價一度重挫。不過，其個人之後很快轉變口風，稱公司員工總數將增加。至於中

國業務，內媒曾引述特斯拉中國有關人認為，特斯拉中國「還是很缺人才」。惟最新消息是，特

斯拉取消了原定於本月舉行的三場針對中國的線上招聘活動。

微信通知顯示，特斯拉取消了原定於６月１６日、２３日和３０日舉行的針對銷售、研發和

供應鏈職位的三場招聘活動，沒有說明原因。此外，６月９日為「智能製造」崗位招聘員工的通

知已無法看見，也不清楚該活動是否按計劃舉行。

中國為特斯拉製造其全球一半以上的汽車，並在２０２１年貢獻了四分之一的收入。乘聯會

昨日（９日）公布數據顯示，５月特斯拉中國批發銷量為３２１６５輛，其中出口２２３４０輛

；１－５月，特斯拉累計交付量逾２１﹒５８萬輛，同比增超５０％。不過，上海此前兩個月的

嚴厲疫情封控措施，仍對特斯拉生產線造成衝擊，根據瑞信美國汽車分析師Ｄａｎ Ｌｅｖｙ的

報告，４月份特斯拉Ｍｏｄｅｌ ３銷量３９６５０輛，與３月份相比陡降７８％。特斯拉當月

在全球電動汽車銷量的比例從２７％急降至１０％。（ｗｌ）

