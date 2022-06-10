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AH股新聞

10/06/2022 14:09

《中國要聞》據報特斯拉中國取消原定６月舉行的三場招聘活動

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國電動車巨頭特斯拉ＣＥＯ馬斯克早前表示，因對美國經濟
有「超級糟糕的感覺」，公司擬在電動車和電池生產線之外的員工中裁員１０％，並暫停全球招
聘，令特斯拉股價一度重挫。不過，其個人之後很快轉變口風，稱公司員工總數將增加。至於中
國業務，內媒曾引述特斯拉中國有關人認為，特斯拉中國「還是很缺人才」。惟最新消息是，特
斯拉取消了原定於本月舉行的三場針對中國的線上招聘活動。
　　微信通知顯示，特斯拉取消了原定於６月１６日、２３日和３０日舉行的針對銷售、研發和
供應鏈職位的三場招聘活動，沒有說明原因。此外，６月９日為「智能製造」崗位招聘員工的通
知已無法看見，也不清楚該活動是否按計劃舉行。
　　中國為特斯拉製造其全球一半以上的汽車，並在２０２１年貢獻了四分之一的收入。乘聯會
昨日（９日）公布數據顯示，５月特斯拉中國批發銷量為３２１６５輛，其中出口２２３４０輛
；１－５月，特斯拉累計交付量逾２１﹒５８萬輛，同比增超５０％。不過，上海此前兩個月的
嚴厲疫情封控措施，仍對特斯拉生產線造成衝擊，根據瑞信美國汽車分析師Ｄａｎ　Ｌｅｖｙ的
報告，４月份特斯拉Ｍｏｄｅｌ　３銷量３９６５０輛，與３月份相比陡降７８％。特斯拉當月
在全球電動汽車銷量的比例從２７％急降至１０％。（ｗｌ）

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