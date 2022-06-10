《經濟通通訊社１０日專訊》隨著經濟發展進入新歷史階段，中國城鎮化進程面臨增速換擋

。內媒《第一財經》根據《中國統計年鑒２０２１》與２０２１年經濟社會發展數據梳理發現，

２０２１年中國新增城鎮人口１２０５萬人，城鎮化率提升０﹒８１個百分點，新增人數和提升

幅度均創２６年來新低。另外，中國鄉村人口７０年來首次低於５億人。

截至２０２１年底，內地常住人口城鎮化率已提升至６４﹒７２％。報道引述人口專家、廣

東省人口發展研究院院長董玉整認為，常住人口城鎮化率進展到一定程度後，由於基數大，年增

長率也必然會出現放緩。而中國的城鎮化進程減速，由多方面原因促成。其中，董玉整提到，

２０２０年以來，新冠肺炎疫情多點暴發，影響了農業轉移人口向城市流動，客觀上減少了基於

人口流動的常住人口的規模。

隨著城鎮化增速的換擋，廣受關注的樓市也會發生變化。５８安居客房產研究院分院院長張

波分析，城鎮化率達到了６４﹒７％後再往上提升，本身的提升速度會放緩，不可能長期保持高

速增長態勢。對於內地樓市來說，城鎮化率不斷提升所帶來的人口紅利依然存在，只是相比於以

往來說，這個紅利體現得沒有那麼明顯。（ｗｌ）

