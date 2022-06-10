《經濟通通訊社１０日專訊》北京市政府最新公布，６月１０日０時至１５時，新增本土新

冠肺炎病毒感染者２１例（感染者１９７８至１９９８），均為隔離觀察人員。朝陽區新增６例

，昌平區４例，海淀區、大興區各２例，東城區、西城區、豐台區、門頭溝區、通州區、順義區

、密雲區各１例。其中，輕型１１例，無症狀感染者１０例。

在今天召開的北京疫情防控工作發布會上，北京市政府新聞發言人徐和建介紹，近日，北京

篩查發現一起涉酒吧聚集性疫情。這起規模性聚集性疫情，爆發性強，涉及面廣，人員構成複雜

，社會傳播風險大。社會面依然存在隱匿傳播風險，疫情防控決不能有絲毫鬆懈。

市疾控中心副主任劉曉峰介紹，６月９日０時至１０日１５時，涉天堂超市酒吧聚集性疫情

累計報告２９例感染者，其中２６例均於６月６日至７日前往過天堂超市酒吧（工體西路６號）

，１例為該酒吧工作人員，２例為到訪人員的續發關聯人員。到訪人員涉及餐飲從業人員、公司

職員等，職業構成多樣。

另據徐和建介紹，截至昨日，北京在院治療新冠肺炎感染者人數降為１８４人，已低於４月

２２日以來收治病例總數的１０％，這是一個好消息。（ｗｌ）

