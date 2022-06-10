《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局最新公布的數據顯示，２０２２年５月份，全國居

民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲２﹒１％，漲幅持平於４月，略低於市場預期的漲２﹒２％。統

計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，５月份，國內疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體

充足，ＣＰＩ環比轉降，同比漲幅保持穩定。

據測算，在５月份２﹒１％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為０﹒８個百分點，

新漲價影響約為１﹒３個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅與

上月相同。



＊食品價格環比轉降，惟豬肉價格漲５﹒２％＊



從環比看，ＣＰＩ由上月上漲０﹒４％轉為下降０﹒２％。其中，食品價格由上月上漲

０﹒９％轉為下降１﹒３％，影響ＣＰＩ下降約０﹒２４個百分點。食品中，隨著鮮菜大量上市

，物流逐步暢通，鮮菜價格下降１５﹒０％；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，生豬產能調減效

應逐步顯現，豬肉價格上漲５﹒２％；受國際糧價高位運行影響，國內麵粉、糧食製品和食用植

物油價格分別上漲０﹒８％、０﹒８％和０﹒７％。

非食品價格上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０６個

百分點。非食品中，國際油價波動影響國內汽油和柴油價格均上漲０﹒６％；疫情期間線下服務

消費減少，線上服務消費需求增加，電影及演出票、賓館住宿價格分別下降２﹒６％和０﹒７％

，網絡文娛服務價格上漲２﹒４％。



＊賓館住宿和飛機票價格同比下降＊



從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒１％，漲幅與上月相同。其中，食品價格上漲２﹒３％，漲幅比

上月擴大０﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒４２個百分點。食品中，鮮果、薯類和糧食價

格分別上漲１９﹒０％、１６﹒１％和３﹒２％，漲幅比上月均有擴大；鮮菜和雞蛋價格分別上

漲１１﹒６％和１１﹒４％，漲幅比上月分別回落１２﹒４和１﹒９個百分點；豬肉價格下降

２１﹒１％，降幅比上月收窄１２﹒２個百分點。

非食品價格上漲２﹒１％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒６８個

百分點。非食品中，汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲２７﹒６％、３０﹒１％和

２６﹒９％；賓館住宿和飛機票價格分別下降７﹒４％和２﹒４％。（ｗｌ）

